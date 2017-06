Kritik an Eigentümer der Zittauer Mandaukaserne Das Spiel mit dem Millionen-Zuschuss sei eine vertane Chance, findet die oberste Denkmalpflegerin von Sachsen.

Thomas Göttsberger vor der Mandaukaserne © Matthias Weber

Zittau. Scharfe Kritik am Eigentümer der Zittauer Mandaukaserne, Thomas Göttsberger, hat jetzt Rosemarie Pohlack, Chefin des Landesamtes für Denkmalpflege, geübt. So bezeichnet sie in einem der SZ vorliegenden Schreiben an Göttsberger die aktuelle Situation um das Kulturdenkmal, die der Eigentümer ihrer Meinung nach verschuldet habe, mehrfach als Fiasko.

Für die Mandaukaserne und die Stadt Zittau werde nach ihren Worten eine großartige Chance vertan. Dies beziehe sich nicht nur auf die Bund-Landes-Förderung, sondern gelte vor allem für die bis dahin geplante überregional ausstrahlende Nutzung für das Gebäude und damit für die Entwicklung Zittaus. Für das von der Stadt eingereichte, nach Meinung von Pohlack überzeugte Konzept, ist eine Förderung von 3,88 Millionen Euro zugesichert worden. Diese Summe könnte laut SZ-Informationen sogar noch vom Freistaat Sachsen verdoppelt werden.

Der Verein, der sich in den vergangenen Monaten um die Sicherung der Mandaukaserne kümmerte, könne aus Sicht des Landesamtes dieses sehr große Projekt nicht stemmen. Die obersten Denkmalpfleger haben deshalb der Stadt Zittau vor Monaten empfohlen, das Vorkaufsrecht wahrzunehmen. „Eine Einbindung des Vereins als Förderverein, wie an anderen derartigen Projekten üblich, schien uns sinnvoll, machbar und angemessen“, schreibt Pohlack. Als sich Thomas Göttsberger allein die Kaufoption sicherte und die Stadt Zittau und den Projektentwickler mit all seinen Konzeptbeteiligten ins Leere laufen ließ, sei dieser Erfolg zum Fiasko geworden, meint die Chefin des Landesamtes für Denkmalpflege.

Die Stadt Zittau wird der Bundesregierung am Freitag mitteilen, dass es kein umsetzungsfähiges Konzept zur Rettung der Mandaukaserne gibt. Damit könnte die zugesicherte Förderung verloren gehen. Die weitere Erhaltungszuständigkeit des Kulturdenkmals liege nun bei Thomas Göttsberger als dem alleinigen Eigentümer, steht für die oberste Denkmalpflegerin Sachsens fest.

