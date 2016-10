Kritik an der Personalpolitik Die Trennung vom Kämmerer und eine Neueinstellung sorgen unter Räten für Fragezeichen.

Personalwechsel im Rathaus: Die Trennung vom Kämmerer und eine Neueinstellung sorgen unter Räten für Fragezeichen. © Archiv/Sebastian Schultz

Die aktuelle Personalpolitik im Gröditzer Rathaus irritiert Teile des Stadtrats. Das wurde beim jüngsten Treffen der Abgeordneten deutlich. Anlass gab die Neueinstellung einer Mitarbeiterin, die im Kulturzentrum Dreiseithof ihren Sitz hat. Warum man darüber nicht informiert worden sei, fragte Britt Severin (FWG). Von der Stadt hieß es, dass diese Personalentscheidung beim Bürgermeister liegt, nicht beim Stadtrat. Über Details der Anstellung habe das Rathaus bei den Haushalts-Beratungen Mitte Oktober informieren wollen. Aus Sicht von Rätin Severin zu spät. Sie sei von Bürgern auf die neue Mitarbeiterin angesprochen worden und habe von nichts gewusst.

Kritik in Sachen Personalpolitik übte auch Ratskollege Matthias Köhler (CDU) – zunächst mit Blick auf die Kämmerer-Stelle. Nachdem die Stadt sich im September von ihrem neuen Finanzverantwortlichen getrennt hatte, ist der Posten derzeit wieder ausgeschrieben. Und zwar mit genau dem Text, der gesetzlich vorgeschrieben sei, so Hauptamtsleiterin Tina Noack. Man könne das so machen, wandte Matthias Köhler ein. Eigentlich müsse man aber überlegen, wie man die wichtige Stelle so attraktiv macht, „dass jemand Gutes darüber nachdenkt, herzukommen.“ Köhler äußerte Skepsis, dass die jetzige Ausschreibung „talentierte Leute anzieht.“ Der CDU-Stadtrat zeigte sich zudem verwundert, dass in Zeiten knapper Kassen eine zusätzliche Mitarbeiterin im freiwilligen Aufgabenbereich eingestellt worden sei – und meinte damit die neue Angestellte im Dreiseithof. Diskutiert wurden Köhlers Anmerkungen nicht, zumindest nicht öffentlich.

Der beim Stadtrat wegen Urlaubs abwesende Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) erklärte diese Woche, die neue Mitarbeiterin im Dreiseithof sei befristet angestellt und arbeite an der Organisation der 800-Jahrfeier 2017 mit. Was die Kämmerer-Posten angehe, halte er daran fest, dass die Stelle nicht auf Amtsleiter-, sondern auf der niedrigeren Sachgebietsleiter-Ebene angesiedelt gehöre. Dem Finanzbereich seien nicht genug Mitarbeiter zugeordnet, um eine Amtsleiter-Stelle zu rechtfertigen. Eine Rückkehr zu einer kombinierten Amtsleitung für Bau und Finanzen, wie es sie bis zum Frühjahr gab, schloss Reinicke aus.

Außerdem lehnte der Bürgermeister größere finanzielle Anreize für einen neuen Kämmerer ab. Mit Geld allein sei die Frage nach gutem Personal nicht zu regeln, sagte Reinicke. Die Stelle des Sachgebietsleiters sei zudem „nicht schlecht bezahlt.“

Die Trennung von Ex-Kämmerer Peter Küchler (28) Mitte September nach etwa zweieinhalb Monaten Zusammenarbeit sei im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt, unterstrich Reinicke. Man sei „im Guten auseinandergegangen“.

Die Finanzverantwortung im Rathaus hat bis Jahresende zunächst die langjährige Stadt-Mitarbeiterin Ilona Hanisch inne, die bereits mehrfach als Interims-Kämmerin gearbeitet hat. Die 65-Jährige werde noch die Erstellung des neuen Haushalts begleiten und dann wie vorgesehen Ende des Jahres in den Ruhestand gehen, sagte Jochen Reinicke.

Bis dahin hat sich vielleicht ein neuer Kämmerer gefunden. Bei der neuen Besetzung des Postens werde es sich die Stadt „die Entscheidung nicht so einfach leicht machen wie beim letzten Mal“, hatte Vize-Stadtchef Thomas Ackermann (CDU) bereits im Stadtrat angekündigt. Noch bis diesen Freitag können Bewerber ihre Unterlagen an die Stadt richten. Wie viele Bewerbungen bereits eingegangen sind, konnte Bürgermeister Jochen Reinicke am Mittwoch noch nicht sagen.

