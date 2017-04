Kritik an der Betonfläche vor dem Rathaus Direkt vor der Goldenen Pforte prangt ein leerer Platz. Das wäre eigentlich ein guter Parkplatz. Doch es gibt andere Pläne.

Die betonierte Freifläche vor der Goldenen Pforte am Rathaus könnte für Parkplätze genutzt werden - meint zumindest FDP-Stadtrat Holger Zastrow. © Archivbild/André Wirsig

Es ist ein großer, grauer Klecks Beton, der sich vor der Goldenen Pforte am Rathaus breitmacht. Ein großer, hässlicher, grauer Klecks. So zumindest empfindet FDP-Stadtrat Holger Zastrow die betonierte Freifläche am Rathausplatz, direkt hinter der Grünfläche mit der Trümmerfrau. Dort könnte die Stadtverwaltung doch einen wunderbaren Parkplatz einrichten, schlug er deshalb in der Stadtratssitzung vor. So wäre die Fläche doch sinnvoll genutzt.

Diesem Wunsch will Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) nicht nachkommen. Die Fläche wurde eingerichtet, um Baufahrzeuge und -material für die Rathaussanierung zu lagern, antwortete er auf die Anfrage Zastrows. Weil die Arbeiten in den kommenden Jahren weitergehen, wird auch die betonierte Fläche wieder für die Baustelle benötigt. In der Zwischenzeit könne sie für Sportveranstaltungen wie kürzlich den Citylauf genutzt werden. Parkplätze sind an dieser Stelle nicht vorgesehen, sagte er. Zastrow kritisierte diese Antwort.

Erst nach Ende aller Arbeiten im Rathaus soll der Platz neu gestaltet werden. Das Landschaftsarchitekturbüro muss mit dieser Arbeit warten. (SZ/acs)

