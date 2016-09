Kritik an Bautzen-Gipfel Das Problem militanter rechter Strukturen wird ignoriert, sagt Grünen-Stadtrat Claus Gruhl.

Die Grünen im Stadtrat sind mit den Ergebnissen des Bautzen-Gipfels nicht zufrieden. © Uwe Soeder

Als Augenwischerei kritisiert Grünen-Stadtrat Claus Gruhl die Ergebnisse des Bautzen-Gipfels. Auf diesem war am Mittwoch über Konsequenzen nach den gewalttätigen Ausschreitungen in der Innenstadt beraten worden. Neben dem OB und den Stadträten nahmen auch Vertreter der Landespolitik und der Polizei daran teil. „Eine echte Diskussion über das Problem von verfestigten rechtsextremen Strukturen in und um Bautzen hat nicht stattgefunden“, kritisiert Gruhl. Stattdessen hätten sich die Verantwortlichen ausführlich mit sechs verhaltensauffälligen jungen Flüchtlingen beschäftigt. „Ignoriert wird weiterhin das Bestehen von militanten rechten Strukturen in der Stadt.“ Hinweise der Bürgerinitiative „Bautzen bleibt bunt“ und von Experten würden nicht ernst genommen. So habe am Wochenende in der Nähe von Bautzen ein Neonazi-Sportfest stattgefunden, bei dem auch Wehrsportübungen abgehalten wurden, ohne dass die Polizei Notiz genommen habe. (SZ)

