Kritik an Bauablauf am Bahnhof Die Bündnisgrünen des Landkreises ärgern sich über die Verzögerungen in Zittau – und sehen die Gefahr, dass die Fahrgäste aufs Auto umsteigen.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Zittau dauern länger. © Thomas Eichler

Die Bündnisgrünen des Landkreises kritisierten die Nichteinhaltung der vorgesehenen Bauplanungen am Bahnhof Zittau. Dass diese nicht zum 12. November abgeschlossen werden können, sei ärgerlich, so der Verkehrsexperte und stellvertretende Sprecher des Kreisverbandes, Matthias Böhm. Durch solche Verzögerungen wirke der ÖPNV unzuverlässig, verliere an Attraktivität, und es bestehe die Gefahr, dass die Fahrgäste aufs Auto umsteigen.

„Grundsätzlich begrüßen wir die Umbauarbeiten, da sie den Bahnhof Zittau barrierefrei und zu einem Taktknoten machen sollen“, so Böhm: Dass aber die eh schon sehr lange Totalsperrung des Bahnhofs um mindestens fünf Wochen verlängert werden soll, hätte durch eine bessere Finanzausstattung verhindert werden können. Da die Züge aus Dresden zum Wenden und Tanken von Mittelherwigsdorf als Leerfahrt bis kurz vor die Bahnsteige in Zittau fahren, hätte man die Situation auch mit einem provisorischen Holzbahnsteig entschärfen können. (SZ)

