Kritik an Aufzugskosten Die Stadt soll höhere Personal- ausgaben und Shuttlebetrieb bezahlen. Das bleibt nicht unwidersprochen.

Stadtrat Heiko Schulze kritisiert, dass es bei den Zuschüssen offenbar keine Obergrenze gegen soll. © Claudia Hübschmann

Im Vorfeld der nächsten Meißner Stadtratssitzung am Mittwoch ist eine Diskussion um den geplanten Beschluss zum Panoramaaufzug entstanden. Da dieser künftig nur noch unter direkter Aufsicht von Personal fahren soll, fallen dafür höhere Kosten als die aktuell eingeplanten zwei Stellen an, heißt es in der entsprechenden Vorlage. Hinzu kommt, dass vorgesehen ist, bei einem Ausfall in den Monaten von März bis Dezember statt des Lifts zwischen 10 Uhr und 18 Uhr ein Shuttle verkehren zu lassen. Der Betreiber der Anlage, die Städtische Dienste Meißen GmbH, soll für diesen zusätzlichen Aufwand aus dem Haushalt entschädigt werden.

Dieser Punkt löst bei dem Vorsitzenden der Fraktion von Freien Bürgern, SPD und Bündnisgrünen Heiko Schulze Widerspruch aus. Er kritisiert insbesondere, dass keine Summen für die Zuschüsse genannt würden und es offenbar keine Obergrenze geben solle. Außerdem plädiert der bündnisgrüne Stadtrat dafür, zunächst zu prüfen, welche Varianten es überhaupt für einen Shuttle-Betrieb gibt. So hatte Funk-Taxi Meißen Hilfe offeriert. Auch die VGM sollte gefragt werden, so Schulze. Der Kommunalpolitiker regt zudem an, den weit hinten stehenden Tagesordnungspunkt nach vorn zu ziehen. (SZ/pa)

zur Startseite