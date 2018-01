Kritik an Ampelschaltung An der Ampel von der Umgehungsstraße zur Wilsdruffer Straße in Potschappel staut sich der Verkehr. Liegt es an den Schaltphasen?

Ist die Grünphase der Ampel an der Auffahrt von der Umgehungsstraße zur Wilsdruffer Straße zu kurz? © Symbolfoto: Karl-Ludwig Oberthür

Die Ampel an der Auffahrt von der Umgehungsstraße zur Wilsdruffer Straße gerät in die Kritik. Dabei geht es vor allem um die Grünphasen. „Dort staut es sich regelmäßig“, monierte Stadträtin Heidrun Weigel (CDU) kürzlich in der Ratssitzung. Sie bat darum, die Schaltung zu überprüfen. „Das Ziel muss es sein, dass der Verkehr dort flüssig durchkommt.“ Die Ampel war in den vergangenen Jahren zumeist abgeschaltet und nur dann in Betrieb, wenn Baustellen oder Umleitungen diese erforderlich machten. Kurz vor Weihnachten wurde sie wieder ans Netz genommen. Als Grund nannte die Stadt, es habe wiederholt Anfragen von Bürgern gegeben. Die Ampel soll nun für mehr Sicherheit vor allem für Fußgänger sorgen. Bei der Stadt rechnet man mit einer höheren Frequenz durch Passanten, weil an der Porzelline eine Bushaltestelle eingerichtet wurde. (SZ/hey)

