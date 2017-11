Kritik am Dippser Blitzer Noch in diesem Jahr bekommt Dippoldiswalde eine mobile Messanlage. Das hat der Stadtrat bereits im Sommer beschlossen.

© Symbolfoto: Dirk Zschiedrich

Im Sommer ging die Entscheidung ohne einen Kommentar durch. Die Stadträte haben den Haushalt beschlossen und damit auch 51 000 Euro für ein mobiles Messgerät freigegeben. Inzwischen ist die Anschaffung des Gerätes unterwegs und an der Entscheidung ist nicht mehr zu rütteln. Dieses Jahr noch soll die mobile Messanlage in Betrieb gehen.

Aber jetzt kommen Bedenken. Klaus Walter (Freie Wähler) zweifelte auf der Stadtratssitzung am Mittwoch an, ob die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die das Ordnungsamt dem Stadtrat vorgestellt hat, stimmten. Jens Mücklich (CDU) regte an, doch lieber an der Bushaltestelle in der Reichstädter Straße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Das wäre ein wichtigerer Beitrag zur Verkehrssicherheit. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) entgegnete dieser Kritik, dass ein Tempolimit nicht sehr sinnvoll ist, wenn nicht auch seine Einhaltung kontrolliert wird. Die verspätete Kritik wird wohl nichts mehr daran ändern, dass die Stadt in Kürze ein Messgerät bekommt. (SZ/fh)

zur Startseite