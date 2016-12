Kritik am Ausbau der Beerwalder Straße

Es gibt Kritik am geplanten Ausbau der Beerwalder Straße in Reichstädt. Rocco Krönert, CDU-Stadtrat aus Reichstädt, trug diese in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Stadtrats Dippoldiswalde vor. Im Rahmen der Hochwasserinstandsetzung soll der Graben entlang der Beerwalder Straße im kommenden Jahr verrohrt werden. Das ist so weit auch in Ordnung. Aber ausgerechnet im Kreuzungsbereich dieser Straße sollen keine Rohre verlegt werden. Das hält Krönert für problematisch. „Dort rollt viel Schwerlastverkehr drüber und der drückt auf Dauer den Graben zu. Dann bekommen wir ein Problem“, warnte er. Er griff dabei eine Diskussion auf, die im Ortschaftsrat Reichstädt geführt worden ist.

Das Thema soll noch einmal mit dem Stab besprochen werden, der für die Hochwasserarbeiten in der Stadt verantwortlich ist, kündigte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) an. (SZ/fh)

