Kriterien für Sozialwohnungen kommen doch – aber anders Nach dem Streit mit Land und Politikern, folgt ein neuer Vorschlag. Dieser soll auch die Luxus-Debatte beenden.

Brauchen Sozialwohnungen zwingend einen Balkon, ab fünf Personen ein zweites Bad, einen Aufzug und vieles mehr? Monatelang stritten Politiker in Dresden darum, ob das zu viel Luxus sei. Die Stadt wollte Kriterien vorgeben, damit keine unwürdigen Unterkünfte entstehen und die Wohnungen später auch normal vermietet werden können. Dann grätschte das Innenministerium dazwischen und erließ eine Verordnung, dass die Stadt bei den Standards nicht über die Vorgaben des Landes gehen dürfe. Es drohte Verzögerung, obwohl die Fördermittel bereitstehen. Nun reagiert Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Hilbert ersetzte nun die Vorlage von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne), der diese eigentlich zurückziehen wollte. „Um das Verfahren nicht aufzuhalten“, so der Baubürgermeister gegenüber der SZ. Man wolle „möglichst rasch zu einem Beschluss des Stadtrats“ kommen. Dieser soll bereits am Donnerstag darüber entscheiden. Montagnachmittag stimmten Linke, Grüne und SPD in der Sondersitzung zweier Ausschüsse für die vorgeschlagenen Änderungen.

In der Ersetzung der Vorlage nimmt Hilbert weite Teile des Antrags von Linken, Grünen und SPD auf. Man nutze aber „Gestaltungsspielraum“ zu den Vorgaben des Landes, betont Schmidt-Lamontain. Die bisherigen Vorgaben werden Prioritäten. Diese greifen erst dann, wenn es mehr Anträge als Fördergeld gibt. Das Land stellt 140 Millionen Euro zur Verfügung. Aber die Stadt nennt auch als Priorität, dass zuerst in der Innenstadt und nicht am Rand gebaut werden solle.

Zudem geht es darum, die Mieten tatsächlich gering zu halten und nicht teure Mieten nur um 3,50 Euro pro Quadratmeter zu reduzieren. So sollen sich auch Alleinerziehende mit geringem Einkommen solche Wohnungen leisten können. Dazu sollen die Vermieter sich möglichst lange verpflichten, die Wohnungen vergünstigt anzubieten und die Mieten nicht bereits nach drei Jahren erhöhen können. (SZ/awe)

