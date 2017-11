Krisentreffen zum Bröckel-Hochhaus

Wie ernst ist es den Hochhaus-Eigentümern am Pirnaischen Platz damit, den 14-Geschosser zu sanieren? Am Montag haben sich der Architekt, der Beauftragte der Eigentümergesellschaft, Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) sowie Vertreter der Stadtratsfraktionen getroffen.

„Beide Seiten haben bekräftigt, dass sie an einer Lösung interessiert sind“, so der Bürgermeister. Es sei um die zukünftige Gestaltung und Nutzung des Hauses gegangen. Der Bauherr werde jetzt die Varianten untersuchen, die am Montag diskutiert wurden. Zuletzt hatte die Verwaltung drei Möglichkeiten vorgeschlagen, um den Brandschutz zu verbessern: So könnte das vorhandene Treppenhaus aufgerüstet werden. Denkbar wäre auch der Einbau eines zweiten Treppenhauses mittendurch. Der Anbau eines oder zweier Treppenhäuser außen ist eine dritte Variante. Ob der Eigentümer am Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung festhält, ist unklar. Wegen Brandschutzmängeln müssen auf Anordnung der Stadt alle Mieter raus. (SZ/sr)

