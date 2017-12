Krisensitzung in der Bobgarage Francesco Friedrich hat einen neuen Schlitten – und fährt hinterher. Das ändert sich dieses Wochenende, verspricht er.

Probesitzen war im September beim Bobbauer Wallner. Und mit dem Vierer ist auch alles gut, meint Francesco Friedrich. Sein Problem ist der Zweier hinter ihm. © Robert Michael

Über das Ziel hinausgeschossen, sagt der Bundestrainer. Eine klare, unmissverständliche Ansage ist das und starker Tobak zugleich. Immerhin richtet sich die Manöverkritik von René Spies nicht nur gegen einen der wichtigsten Partner des deutschen Bobverbandes, der im Grunde hauptverantwortlich ist für die erhofften Triumphe bei den Olympischen Winterspielen in zweieinhalb Monaten.

Es ist zudem so etwas wie Majestätsbeleidigung, denn gemeint ist Hannes Wallner. Der international vielgeachtete und hochgeschätzte Bobbauer aus Tirol gilt derzeit als Experte schlechthin, Bauchmensch und Tüftler zugleich. Doch diesmal hat sich Wallner beim Bobbauen in seiner Garage so richtig verzockt, wie es Spies mit aller Vorsicht und doch deutlich genug formuliert. „Die Veränderungen am Rahmen und im Aufbau der Verkleidung zeigen nicht den gewünschten Effekt“, sagt er.

Francesco Friedrich, der Leidtragende dieser Misere, gibt ihm vollkommen recht. „Aber das kann man nicht ändern. Er wollte halt etwas besonders Gutes, und da kann das mal passieren“, meint der Pilot aus Pirna. Selbst Wallner widerspricht nicht, er spricht gar nicht. Mit den Medien hat es der Ex-Pilot nicht so, und zudem ist jetzt genug zu tun. Dafür hat es Spies’ kritische Analyse nicht gebraucht und erst recht nicht die ungläubigen Blicke der Konkurrenz – sowie den von Friedrich.

Zwei neunte Plätze und Rang 13 lauten seine Platzierungen in den bisherigen drei Zweier-Weltcups in Nordamerika. Das beste Resultat ist Rang vier im Vierer, während Kumpel Nico Walther sowohl im kleinen als auch im großen Schlitten schon jeweils ein Rennen gewonnen hat. Allerdings fährt der die Geräte des Berliner Herstellers FES.

Für Friedrich, seit 2013 ununterbrochen Weltmeister im kleinen Schlitten und nicht zuletzt deshalb deutscher Medaillenkandidat Nummer eins, ist der völlig missglückte Start in den Olympia-Winter nicht weniger als eine Katastrophe, auch wenn er um Deeskalation bemüht ist. „Alles halb so wild. Den Hannes ärgert es doch selbst am meisten“, erklärt der 27-Jährige, und er betont, sich trotz der unerwartet kniffligen Situation nicht verrückt zu machen.

Äußerlich gelingt das. Friedrich ist die Ruhe in Person, so wie immer eigentlich. Wenn man ihn in diesen Tagen aber auch beim Training beobachtet, ihm zuhört und mit den Vorjahren vergleicht – Panik ist etwas anderes. „Wir befinden uns in keiner Sotschi-Situation“, stellt sein Heimtrainer Gerd Leopold klar. Soll heißen: Der Auftakt ist zweifellos eine herbe Enttäuschung gewesen, nur wissen alle Beteiligten – im Gegensatz zu vor vier Jahren – was zu tun ist. Das mit höchster Akribie verfolgte Projekt Pyeongchang sei überhaupt nicht in Gefahr, betont der Pilot. „Da mache ich mir keine Sorgen. Ich bin ganz entspannt.“

Auch das liegt maßgeblich an Wallner. Binnen einer Woche hat der nach der Rückkehr aus Nordamerika in seiner Garage einen komplett neuer Zweierbob gebaut, der spätestens an diesem Donnerstag ins sauerländische Winterberg geliefert wird – gerade noch rechtzeitig zum Abschlusstraining für den Weltcup am Wochenende.

Basisgerät nennt der Bundestrainer diesen Bob und meint damit jenes Modell, mit dem Friedrich im Februar am Königssee zu seinem vierten WM-Titel gefahren ist. Nur hat er den Schlitten im Sommer dann – wie vereinbart – an Wallner zurückgegeben, der ihn wiederum inzwischen an den Österreicher Benjamin Maier weiterverkaufte. Natürlich nur als Grundversion, ohne die Spezialeinstellungen. Trotzdem hadert Friedrich mit der womöglich voreiligen Aktion: „Manchmal ist man einfach zu doof. Darüber haben wir im Sommer vielleicht nicht nachgedacht.“

Andererseits: Was Wallner einmal konstruiert hat, kriegt er sicher auch ein zweites Mal hin. Friedrich hofft sogar auf mehr. „Damals war es der Prototyp und die Haube zum Beispiel nicht richtig laminiert. Jetzt wird die Haube dünner sein und trotzdem steifer“, sagt Friedrich. Aerodynamisch ist das entscheidend.

Noch wichtiger, verrät der Heimtrainer, sind Glaube und Vertrauen ins Material. Das, weiß Leopold, wirkt sich schließlich auch auf die Fahrleistung in der Bahn aus. Eine weitere Reserve, die Friedrich im Vergleich zur Konkurrenz besitzt und die das Abschneiden auf den zudem noch ungeliebten Bahnen in Übersee erklärt.

Doch mit dem neuen alten Bob, kündigt Friedrich an, kehrt der Erfolg zurück. Erst Winterberg, dann Innsbruck – das sind seine Bahnen. „Dort will ich gewinnen“, sagt Friedrich. Ob auch er jetzt übers Ziel hinausschießt? „Unser Potenzial liegt in der Steigerung, und auf den Bahnen in Europa sollten wir die Konkurrenz wieder im Sack haben.“ Noch so eine klare Ansage.

