Krisenhelfer zum Busunglück-Gedenken eingeladen Das Kriseninterventionsteam des Landkreises half, nachdem bei Münchberg ein hiesiger Reisebus ausgebrannt war.

Symbolbild: Das Kriseninterventionsteam des Landkreises besteht aus DRK-Mitgliedern, aber auch ehrenamtlichen Helfern aus allen Berufsgruppen. © André Wirsig

Region/Münchberg. Sie brachten einige Leichtverletzte von Bayern zurück nach Hause, betreuten aber auch Angehörige von zunächst Vermissten, später als Opfer feststehenden Reisenden. Nachdem Anfang Juli bei Münchberg ein Bus von Reimann-Reisen aus Löbau verunglückt war, waren auch fünf Mitglieder des Kriseninterventionsteams (KIT) des Landkreises Görlitz im Einsatz, denn viele Reisende waren aus der Region. Sie waren mit Reimann-Reisen an den Gardasee unterwegs gewesen, als ihr Bus am Morgen des 3. Juli auf der A9 bei Münchberg einen vor ihm fahrenden LKW streifte und blitzschnell in Flammen aufging. Bei dem Unglück starben 18 Menschen.

In Bayern findet am Wochenende auf Einladung der Staatskanzlei des Freistaates eine Gedenkveranstaltung für die beteiligten Rettungskräfte statt. „Vom DRK in Görlitz und Zittau werden Kameraden mit dabei sein“, sagt Markus Kremser vom DRK-Kreisverband. Das Kriseninterventionsteam besteht aus DRK-Mitgliedern, aber auch ehrenamtlichen Helfern aus allen Berufsgruppen. Das KIT wachse derzeit im Landkreis Richtung Norden. „Um Görlitz herum bildet sich gerade ein eigenes Team“, so Kremser. (SZ/dan)

