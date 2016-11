Krippentanten halten zusammen Die meisten Erzieherinnen sind schon im Ruhestand. Dennoch treffen sie sich jedes Jahr.

Die früheren Waldheimer Krippenerzieherinnen treffen sich einmal im Jahr. Auch diesmal hat Gerda Reichel (vorn, 3. von rechts) die Fäden der Organisation in der Hand gehabt. © André Braun

Gerda Reichel hat es wieder einmal geschafft. Wie jedes Jahr hat sie das Treffen der Waldheimer Krippenerzieherinnen organisiert. Knapp 20 Frauen, die meisten schon im Rentenalter, haben sich in der Waldheimer Schlossklause eingefunden. Und wie immer gibt es viel zu erzählen.

Gerda Reichel selbst hat 34 Jahre lang als Erzieherin in der Einrichtung an der Gartenstraße gearbeitet. „Dort wurden auch Wochenkrippenkinder betreut“, erinnert sich Gerda Reichel. Diese Plätze waren für Kinder gedacht, deren Mütter in Schichten gearbeitet haben. Später wurden in Waldheim zwei weitere Kinderkrippen eingerichtet, an der Bahnhofstraße und an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Nach 1990 wurden die Kinderkrippen aufgelöst, seitdem gibt es die kombinierten Kindertagesstätten.

Schon zu der Zeit, als es die Kinderkrippen noch gab, hätten die Erzieherinnen gern gefeiert, egal ob Frauentag, Tag des Gesundheitswesens oder Fasching. „Wir waren eine tolle Truppe“, sagt Gerda Reichel, die hofft, dass sie die Treffen noch lange organisieren kann.

