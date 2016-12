Krippenspiel nach teilweiser Sanierung Der erste Bauabschnitt in der Höckendorfer Kirche ist fast abgeschlossen. Erst 2018 folgen weitere Arbeiten im Inneren.

Die Kirche in Höckendorf wurde gerade teilweise saniert. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Die Teilsanierung der Kirche im Klingenberger Ortsteil Höckendorf ist nahezu abgeschlossen. Das sagte Pfarrer Michael Heinemann. In den kommenden Wochen stehen nur noch kleinere Verputzarbeiten im Vorraum an, zudem müssten Leuchten unter den Emporen noch erneuert werden.

Dem für Heiligabend geplanten Krippenspiel steht damit nichts im Wege. „Wir haben die Kirche schon geputzt, Gottesdienste können auch schon stattfinden“, erklärt Heinemann. Das Krippenspiel von Ehrenamtlichen und Kindern in der Kirche beginnt diesen Sonnabend um 15.15 Uhr.

Darüber hinaus ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 9 Uhr ein Gottesdienst in der teilsanierten Kirche geplant. Außerdem wird das Krippenspiel am 6. Januar ab 18 Uhr noch mal wiederholt. „Da kommen in der Regel auch viel Leute von außerhalb her“, erklärt der Höckendorfer Pfarrer.

Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts umgebaute Kirche ist in ihrer ursprünglichen Form im 13. Jahrhundert errichtet worden. Mit der Zeit gab es immer wieder bauliche Veränderungen am und im Gebäude. Seit April liefen die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt. Bei der Innensanierung wurden auch Fußboden, Elektrik und Beleuchtung erneuert. Im Jahr 2018 sollen die restauratorischen Arbeiten an Wänden, Decken und anderem durchgeführt werden.

Dieser zweite Bauabschnitt wird gerade vorbereitet. Insgesamt kostet die Frischekur für die Kirche 131 000 Euro. Die Hälfte der Summe steuert das Landeskirchenamt bei. Aus Rücklagen der Kirchgemeinde, Denkmalschutzmitteln und vor allem dank vieler Spenden über insgesamt 30 000 Euro wird der große Rest finanziert. (SZ/skl)

