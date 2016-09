Krippenplatz wird teurer Der Nieskyer Stadtrat erhöht die Elternbeiträge für die Jüngsten. Die Entscheidung ist umstritten.

In die Außenstelle Kosel der Kita See hat Niesky in den vergangenen Jahren viel Geld investiert. Nun müssen sich auch die Eltern stärker beteiligen. © André Schulze

Was passiert eigentlich, fragt CDU-Stadtrat Hartmut Schuster, wenn er und die anderen einer Erhöhung der Elternbeiträge für einen Krippenplatz in Niesky nicht zustimmen? „Dann“, antwortet die Oberbürgermeisterin , „werden wir vom Landesrechnungshof gerügt.“ Mancher im Stadtrat würde es darauf gerne ankommen lassen und sagt das am vergangenen Montag auch öffentlich. Denn 15 Euro mehr pro Monat, so der Konsens, sind kein Pappenstiel.

Am Ende finden sich aber doch nicht genug Rebellen. Eltern müssen so ab sofort für die Betreuung eines Krippenkindes monatlich 185 Euro bezahlen. Vorausgesetzt, sie sind nicht alleinerziehend oder profitieren von einer anderen Ermäßigung. Der deutlichen Mehrheit der Stadträte erscheint die Anpassung angemessen. „Qualität kostet Geld“, sagt etwa CDU-Stadtrat Armin Menzel und berichtet, dass er mit der Betreuung seiner Kinder in Niesky sehr zufrieden gewesen ist. Die Bedingungen seien hervorragend. Ähnlich argumentiert auch Frank Mrusek von der Nieskyer Bürgerbewegung. „Es gibt Leute, die wären froh, wenn sie das, was wir verlangen, 14-tägig bezahlen könnten“, sagt er.

Die Vertreter von SPD und Linke hätten die Erhöhung gerne verhindert. „Eine Rüge legitimieren wir woanders auch“, sagt etwa Heiko Hentschel von der Linken. Er hätte lieber ein Zeichen gesetzt. Sein Parteikollege Andreas Konschak interessiert, wie viele Eltern von der Erhöhung betroffen sind. Doch die Verwaltung hat diese Frage im Vorfeld der Entscheidung nicht recherchiert und bleibt sie Antwort im Stadtrat schuldig. Was sie vorlegt, sind die gestiegenen Kosten. Seit 2010 hätten sich die Personalkosten um 14 Prozent erhöht, die Sachkosten sogar um 19 Prozent.

Mit nur knapp über 20 Prozent bewegen sich die Elternbeiträge auch nach der Erhöhung am unteren Rand von dem, was die Stadt verlangen könnte, so die Verwaltung. „Wir sind verpflichtet, das anzupassen“, wirbt Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann um Verständnis. Bei den Elternbeiträgen für Kitaplätze und Hortplätze sieht die Stadt noch keinen Handlungsbedarf. Die Betonung liegt auf dem Wort noch. Denn bereits 2015 hat es Tarifanpassungen bei der Bezahlung der Erzieher gegeben. Dieses Jahr soll der Betreuungsschlüssel in den Kitas sinken. All das werde sich auch auf die Kosten auswirken, so die Oberbürgermeisterin.

zur Startseite