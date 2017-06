Krippenplatz soll 200 Euro kosten Die Stadt will die Beiträge für die Kitas anheben. Die Kosten sind kräftig gestiegen. Diese Entwicklung geht weiter.

© Symbolfoto: dpa

Wenn die Stadträte zustimmen, werden Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern am Oktober deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Elternbeiträge steigen am meisten in den Kindergärten. Der Grund: Die Kosten sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Und das vor allem beim Personal. Für ein Krippenkind wären dann pro Monat 200 zu zahlen. Im Kindergarten würde der Beitrag auf 106 Euro angehoben.

„Es hat einen erheblichen Lohnzuschlag für die Erzieher gegeben. Dazu kommen die normalen Tarifsteigerungen“, sagte Oberbürgermeister Hans Joachim Egerer (CDU). Außerdem wurde im Kindergartenbereich der Personalschlüssel verändert. Rein rechnerisch betreute bis 2015 eine Erzieherin 13 Kinder. Seitdem wurde der Schlüssel schrittweise auf 12 Kinder pro Mitarbeiter gesenkt. Dadurch wird mehr Personal benötigt. Die Steigerung fällt im Kindergartenbereich deshalb am deutlichsten aus. Kostete die Betreuung eines Kindergartenkindes im Jahr 2015 noch 440 Euro pro Monat, so waren es ein Jahr später schon 527 Euro.

So steigen die Beiträge zurück 1 von 4 weiter In der Kinderkrippe stellt Döbeln 353 Plätze zur Verfügung. Die die Elternbeiträge sollen von 193 auf 200 Euro im Monat steigen. Im Kindergarten stehen 789 Plätze zur Verfügung. Die Elternbeiträge sollen von 92 auf 106 Euro steigen. Im Hort stehen 719 Plätze zur Verfügung. Die Elternbeiträge bleiben konstant bei 54 Euro im Monat. Die Kosten für die Kinderbetreuung sind seit 2005 deutlich gestiegen. Damals kostete die Betreuung eines Kindes in der Krippe 770 Euro im Monat, im vorigen Jahr 1000 Euro. Im Kindergartenbereich stehen 355 Euro damals 527 Euro heute gegenüber. Die Kosten im Hort stiegen von 207 auf jetzt 270 Euro pro Kind und Monat.

Mit etwas Verzögerung wird diese Entwicklung auch im Krippenbereich einsetzen. Dort wird der Personalschlüssel ab September dieses Jahres schrittweise von sechs Kindern pro Erzieherin auf fünf Kinder gesenkt. Das wird sich erst auf die Gebühren ab Herbst kommenden Jahres auswirken. Noch deutlicher macht es sich ab 2019 bemerkbar.

Für die Berechnung der Elternbeiträge werden immer die tatsächlichen Kosten – bestehend aus Sachkosten und Personalkosten – des Vorjahres herangezogen. Auch die Sachkosten steigen, aber in Summe bei Weitem nicht so deutlich. Die Eltern müssen laut Kita-Gesetz einen Mindestbeitrag übernehmen. „Wir bleiben mit den Elternbeiträgen an der unteren Grenze“, betonte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU). Den Hauptteil der Kosten übernimmt die Stadt, das Land gibt einen Anteil, der zwar vor zwei Jahren etwas angehoben wurde, der sich aber nicht automatisch mit den Kosten erhöht.

„Wir hatten schon Eltern, die zögerten, ihr Kind in eine Kita zu bringen, als sie gehört haben, was es kostet“, sagte Birgit Hummitzsch, Leiterin des Sozialamtes der Stadt. Die Stadt hat allerdings keine Probleme, die bestehenden 18 Kitas und Horte auszulasten. „Die Auslastung liegt bei fast 95 Prozent“, so Birgit Hummitzsch.

Die Sozialkosten machen im städtischen Haushalt den größten Betrag aus. Allein für die Kitas hat die Stadt im vergangenen Jahr 10,3 Millionen Euro ausgegeben, davon seien 7,6 Millionen Euro Personalkosten, so Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Durch die Eingemeindungen war die Zahl der Kitas deutlich angestiegen. In den kommunalen, freien und privaten Einrichtungen können 1861 Plätze in Krippe, Kindergarten und Hort angeboten werden.

zur Startseite