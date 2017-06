Krippenplätze werden teurer Dennoch ist die Nachfrage hoch. Für Fremdkinder gilt ein Aufnahmestopp.

In den Kinderkrippen der Gemeinde Wachau fühlen sich die Kleinen wohl. Eltern müssen für die Betreuung einige Euro mehr pro Monat bezahlen. Die Regelung gilt ab 1. Januar 2018. © dpa

Eltern, die ihre Kleinkinder in der Gemeinde Wachau betreuen lassen, müssen ab kommendem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat eine leichte Anhebung der Gebühren für die Betreuung der Kinder im Krippenalter beschlossen. Statt bisher 190 Euro müssen die Eltern jetzt 198 Euro pro Monat überweisen. Dieser Satz gilt für eine Betreuung bei neun Stunden pro Tag. Die neue Regelung tritt ab dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Bei den Kindergartenkindern und den Hortplätzen bleiben die Gebühren konstant. Eine sechsstündige Unterbringung im Hort kostet weiterhin 66 Euro im Monat. Für einen Kindergartenplatz müssen weiterhin 110 Euro pro Monat überwiesen werden. Bei diesen beiden Altersgruppen belässt die Gemeinde die Elternbeiträge bereits das vierte Jahr in Folge auf dem gleichen Niveau. Die Anhebung bei den Krippenplätzen resultiert nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) aus gestiegenen Personalkosten. „Hier schlagen sich die neuen Tarifabschlüsse nieder. Hinzu kommt, dass der Betreuungsschlüssel verbessert wurde.“ Außerdem ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, die Eltern bei den Krippenplätzen mit einem Anteil zwischen 20 und 23 Prozent an den Betriebskosten zu beteiligen. „Mit dem alten Satz wären unsere Subventionen über die gesetzlich erlaubte Grenze gestiegen“, sagte der Bürgermeister.

Bei den Betriebskosten gut gewirtschaftet

Insgesamt haben die vier Kindergärten in der Gemeinde in Seifersdorf, Lomnitz, Leppersdorf und Wachau offenbar gut gewirtschaftet. Fast 158 000 Euro können aus den Rücklagen der Betreuungseinrichtungen wieder in den Haushalt der Gemeinde Wachau überwiesen werden. Das haben die Betriebskostenabrechnungen für vergangene Jahr ergeben.

Die 158 000 Euro liegen nur knapp unter der Summe, die im Jahr zuvor an die Gemeinde zurückfloss. Damals waren es 170 000 Euro. 2014 wurde die Gemeindekasse dagegen nur mit rund 50 000 Euro aufgebessert. In die Finanzierung von Kindereinrichtungen teilen sich Freistaat, Kommune und Eltern. Die Kommune, in dem Falle die Gemeinde Wachau, ist für den Unterhalt der Gebäude zuständig. In den zurückliegenden Jahren ist vor allem in die Häuser in Lomnitz und Leppersdorf investiert worden. In der Kita in Leppersdorf wurden die Sanitärräume erneuert und in Lomnitz wurde unter anderem die Brandschutzanlage erneuert. Viel Geld wurde in die Sanierung des Kinderhauses Wachau gesteckt. Zuletzt entstand die neue Betreuungseinrichtung in Seifersdorf. Die Kindertagesstätte hat insgesamt 60 Plätze. Der Neubau kostete rund 1,7 Millionen Euro. Die Einrichtungen in Wachau und Lomnitz werden von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Kita in Leppersdorf vom DRK betreut. Wachau hat 170 Betreuungsplätze, Lomnitz 135 und die Kita Sonnenschein in Leppersdorf verfügt über 119 Plätze, Seifersdorf über 60 Plätze. Nach Angaben von Veit Künzelmann sind die Einrichtungen gut belegt. „Wegen der vielen Anfragen auswärtiger Eltern mussten wir jetzt einen Aufnahmestopp für Fremdkinder aussprechen.“

