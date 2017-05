Krippenplätze für Stolpen gesucht Der Babyboom bleibt nicht ohne Folgen. Die Kinder müssen auch betreut werden. Im Rathaus wartet man ab.

Stolpen braucht mehr Betreuungsplätze für seine Jüngsten. © dpa-tmn

Setzt sich der Kindertrend in Stolpen auch in diesem Jahr weiter fort, dann müsste sich die Stadt um neue Plätze kümmern, weil die Kapazität sonst irgendwann erschöpft wäre. Das sieht auch Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) so. Doch erst einmal will man offenbar abwarten, ob die Stolpener wirklich so gebärfreudig sind. Ein konkretes Konzept, wie die Stadt zu mehr Plätzen kommt, existiert derzeit nämlich nicht. „Es gibt immer wieder mal Gespräche“, sagt der Bürgermeister. Einzige Möglichkeit, die Kapazitäten zu erweitern, gibt es seiner Meinung nach an der Kindertagesstätte der Volkssolidarität „Stolpener Burggeister“ am Steinweg. Dort gebe es freie Flächen für einen Neubau, sagt der Bürgermeister. Doch vorerst soll dafür wohl kein Geld in die Hand genommen werden.

Um mögliche Engpässe bei Krippen- oder Kita-Plätzen zu überbrücken, sollen künftig nur noch Kinder aus dem Gemeindegebiet Stolpen sowie deren Geschwisterkinder aufgenommen werden. Kinder aus anderen ortsfremden Gebieten würde man im Notfall auch ablehnen, wenn kein Platz in den Einrichtungen mehr vorhanden ist. Eine Ausnahme seien Geschwisterkinder aus ortsfremden Kommunen. Darüber hinaus wird überlegt, einen möglichen steigenden Bedarf im Krippenbereich kurzfristig über weitere Tagesmütter auszugleichen.

Derzeit wird die Aufnahme der Kita „Kleine Weltentdecker“ im Stolpener Gogelmosch-Haus ab August in den Bedarfsplan vorbereitet. Eine entsprechende Vereinbarung sei in Arbeit. Allerdings wird auch damit das Platzproblem nicht gelöst.

