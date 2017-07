Krippenbetreuung wird teurer Eltern in Ebersbach-Neugersdorf müssen ab 2018 mit höheren Beiträgen rechnen.

Symbolfoto © Jens Wolf/dpa

Die Abrechnung der Betriebskosten für die Kindertagesstätten in Ebersbach-Neugersdorf hat es ans Licht gebracht: Die Stadt muss die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Krippe erhöhen. Im Freistaat Sachsen sollen die ungekürzten Elternbeiträge bei den Krippen mindestens 20 und höchstens 23 Prozent der Betriebskosten betragen. In der Oberlandstadt liegt der Beitrag mit 19,33 Prozent knapp unter dem geforderten Limit. Dazu kommt noch, dass ab September dieses Jahres der Betreuungsschlüssel in Krippen verändert wird, was zu Kostensteigerungen führt. Dann betreut eine Erzieherin statistisch gesehen 5,5 Kinder. Bisher sind es sechs. Im nächsten Jahr werden es dann fünf Kinder sein, um die sich jede Erzieherin kümmert.

Im Verwaltungsausschuss Ebersbach-Neugersdorf wurde am Montag festgelegt, dass eine entsprechende Vorlage erarbeitet wird, über die der Stadtrat nach der Sommerpause beraten soll. Eine Beitragserhöhung soll ab 1. Januar 2018 wirksam werden. Die Ausschuss-Mitglieder und Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) waren sich jedoch einig, dass die Öffnungszeiten in den Kitas Priorität haben. Diese sollen nicht zugunsten von Kostenreduzierungen gekürzt werden.

