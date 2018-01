Krippen-Platz kostet 20 Prozent mehr Die Stadt Zittau wird den Anteil für Eltern erhöhen, sollte der Freistaat nichts an seinen Zuschüssen ändern.

Symbolbild. © Patrick Pleul/dpa

Zittau. Sollte der Freistaat nichts an seinen Zuschüssen für die Kita-Finanzierung ändern, wird Zittau den Anteil der Eltern an den Kosten auch in den nächsten Jahren deutlich erhöhen müssen. Die Stadtverwaltung geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die Kosten für einen Krippenplatz in Zittau von 2016 zu 2018 um rund 20 Prozent von 877 Euro im Monat auf 1051 Euro steigen werden. Bei den Kita- und Hortplätzen sieht sie ebenfalls Steigerungen, wenn auch nicht in so großer Höhe. Grund dafür sind neben der allgemeinen Teuerungsrate bei den Sachkosten unter anderem der höhere Personalbedarf durch die neuen Betreuungsschlüssel. Erst kürzlich waren die Zittauer Gebühren für 2017 nach oben angepasst worden.

Die Städte und Gemeinden sind vom Freistaat gesetzlich verpflichtet worden, die Eltern an der Finanzierung der Krippen-, Kita- und Hortplätze zu beteiligen. Die Eltern zahlen derzeit reichlich 20 Prozent der Kosten, der Freistaat reichlich 30 und die Stadt reichlich 40 Prozent. (SZ/tm)

