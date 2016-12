Krippen-Erweiterung fällt kleiner aus Die Gemeinde hat die Baupläne geändert. Nun kostet das Projekt zwar weniger, fordert aber auch ein Opfer.

© Symbolbild: dpa

Mehr Platz für Kinder gibt es künftig in der Pulsener Kinderkrippe. Die Gemeinde Röderaue hat beschlossen, die Betreuungseinrichtung für die Kleinsten im Jahr 2017 zu erweitern. Etwa eine Handvoll zusätzlicher Plätze soll geschaffen werden.

Die Erweiterung führt allerdings zur Schließung der Pulsener Bibliothek (SZ berichtete). Ursprünglich habe die Gemeinde weitgehende Umbaupläne gehabt, erläuterte Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) im Gemeinderat. Dann habe man allerdings festgestellt, dass „wir früher 92 Kinder in der Einrichtung hatten, jetzt noch 75“. Bei der Suche nach dem vermeintlich verloren gegangenen Platz habe sich herausgestellt, dass die Pulsener Einrichtung sehr komfortable Räume hat. Diese ließen sich „mit minimalem Aufwand“ so umbauen, dass mehr Kinder betreut werden können. So will die Gemeinde 10 000 Euro im Vergleich zu den ursprünglichen Umbauplänen sparen, erklärte der Gemeindechef.

Die Bücher aus der geschlossenen Pulsener Bibliothek sollen auf Hort und Seniorenclub verteilt werden, der Rest womöglich verkauft. Eine Hilfskraft in der Bibliothek verliert zudem ihre Stelle. (ewe)

zur Startseite