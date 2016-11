Krippe erstmalig zu sehen Initiator der Anlage ist der Handwerkerverein Einigkeit. Der Ortschaftsrat unterstützt das Vorhaben finanziell.

Jetzt ist es beschlossene Sache: Der Weixdorfer Ortschaftsrat wird sich an der Aufstellung einer Krippe am Pastor-Roller-Haus finanziell beteiligen. „Das haben wir auf der jüngsten Sitzung beschlossen“, sagt Ortsvorsteher Gottfried Ecke (CDU). Damit steht dem Vorhaben des Handwerkervereins „Einigkeit“ 1888 Lausa nichts mehr im Wege. Seine Mitglieder hatten die Idee zu dem Projekt. „Wir sind sehr froh, dass die Ortschaft uns bei dem Vorhaben unterstützt. Für uns als kleiner Verein ist es nicht einfach zu stemmen. Immerhin belaufen sich die Gesamtkosten auf knapp 4500 Euro“, sagt Peter Steinigen vom Handwerkerverein Lausa.

Die Weihnachtskrippe mit Maria, Josef und Jesu Christi umfasst insgesamt sieben Figuren soll in der vorletzten Novemberwoche angeliefert werden. „Sie wird auf der Insel am Pastor-Roller-Haus aufgestellt“, sagt Peter Steinigen. Am Sonnabend, dem 10. Dezember wird sie offiziell eingeweiht. An diesem Wochenende findet auch der 9. Lausaer Weihnachtsmarkt statt. Er beginnt am Sonnabend mit einer traditionellen Glühweinprobe. Am Sonntag öffnet der eigentliche Weihnachtsmarkt um 11 Uhr. Am Nachmittag steht der Männergesangsverein Weixdorf auf der Bühne.

Seit sechs Jahren ist das Dresdner Stollenmädchen beim Weixdorfer Weihnachtsmarkt dabei. Auch diesmal stattet sie dem Markt einen Besuch ab. Pünktlich 15 Uhr kommt sie am Sonntag nach Weixdorf, um den großen Stollen anzuschneiden. In den zahlreichen Buden werden unter anderem Keramik, Filzwaren, Bücher sowie Schnitzkunst aus dem Erzgebirge angeboten. Außerdem werden natürlich Grog und für die Kinder alkoholfreier Punsch verkauft. Beim Schülercafé können die Besucher sich zusätzlich kleine Naschereien, wie Kuchen oder leckere Kekse, schmecken lassen. (SZ/td)

