Krippe bekommt weiteren Ausgang

Anziehen, durchs Haus tragen, raus – Rabenaus Krippenkinder an die frische Luft zu bringen, war bisher ziemlich aufwendig, vor allem zeitlich. Nachdem Erzieher und Elternräte vor Kurzem in einer Stadtratssitzung auf die Umstände aufmerksam machten, soll es nun eine Lösung geben. „Nach abschließender Beratung wurde entschieden, dass im Krippenbereich ein zusätzlicher Ausgang in Richtung Außenbereich geschaffen wird“, sagt Bürgermeister Thomas Paul (CDU).

Es geht um den Krippen-Anbau von 2010. Dieser hat gleich daneben einen eigenen Außenspielbereich, aber keinen direkten Zugang. Um zum Spielplatz zu kommen, müssen die Erzieher jedes einzelne Kind entweder auf den Arm nehmen und durchs Kita-Haus den Haupteingang hinaus zum Garten tragen. Oder aber die Kinder selbst tippeln lassen – was in dem Alter extrem zeitaufwendig ist. „Da ist die Spielzeit mitunter fast herum, bis alle im Garten sind“, berichtet Leiterin Heike Schreiber. Außerdem sei diese Vorgehensweise extrem personalaufwendig.

Um die Abläufe nun zu optimieren, soll in diesem Sommer gebaut werden. Dabei wird in einer Hauswand ein Durchbruch geschaffen und eine Tür eingesetzt. Der Bürgermeister rechnet mit Baukosten in Höhe von 10 000 Euro. (hey)

