Kripo sucht zwei ältere Damen als Zeugen für Barackensprengung Der Einsturz des Gebäudes auf dem ehemaligen Militärgelände in einem Waldstück bei Drehna Mitte März ist für die Polizei weiter rätselhaft.

So sah es am 20. März vor Ort aus. © Feuerwehr

Bärwalde. Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Sprengung einer leer stehenden Baracke auf dem ehemaligen Militärgelände in einem Waldstück bei Drehna sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Die bisherigen Untersuchungen der Kriminalisten brachten kein eindeutiges Ergebnis, warum das massive Gebäude in der Nacht zum 19. März vollständig in sich zusammengefallen war.

Kriminaltechniker und Experten des Landeskriminalamtes suchten in dem Schutthaufen nach Spuren, doch auch sie haben keine zweifelsfreie Aussage treffen können. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass eine Art Explosion den Zusammenbruch des Gebäudes ausgelöst haben könnte.

An dem Samstagvormittag, als der Sachverhalt der Polizei bekannt wurde, hatten zwei ältere, derzeit unbekannte Frauen eine dritte in der Umgebung des Areals angesprochen, auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht und um Alarmierung der Polizei gebeten. Die Damen sollen selbst kein Mobiltelefon dabeigehabt haben.

Für die Ermittler sind die beiden unbekannten Frauen wichtige Zeugen. Sie und andere Zeugen werden gebeten, sich im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz (Telefon 03581 468-100) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

zur Startseite