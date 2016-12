Kripo sucht Hakenkreuz-Schmierer Vermutlich in der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte ein Schaufenster mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Polizei ermittelt.

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte ein Schaufenster an der Mozartallee mit einem Nazi-Symbol beschmiert. Die Täter sprühten ein etwa 40 mal 40 Zentimeter großes Hakenkreuz an der Geschäft, teilt eine Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mit.

Aus dem Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 4 weiter Mit 2,8 Promille am Steuer erwischt Nünchritz. Riesaer Polizisten kontrollierten Dienstagnacht einen Mazda auf der Meißner Straße. Als sie bei dem am Steuer sitzenden 53-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführten, ergab dieser einen Wert von über 2,8 Promille. Daraufhin nahmen sie den Führerschein des Mannes in Verwahrung und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Unfall mit 9.000 Euro Schaden Klipphausen. Am Dienstagnachmittag stießen der Fahrer (56) eines Kleintransporters Citroen und der Fahrer (53) eines Lkw Mercedes auf der Kreuzung Dresdner Straße/Hamburger Ring zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Diebe nehmen Wasserhähne mit Riesa/Zeithain. Drei Kleingartenanlagen in Riesa und Zeithain gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier von Buntmetalldieben. Der Schaden ist noch nicht abschließend bezifferbar. Opel prallt gegen Audi Ebersbach. Am Dienstagmorgen war der Fahrer (32) eines Opel Vectra auf dem Fürstenweg unterwegs und wollte auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Audi A4 zusammen, dessen Fahrer (40) auf der Hauptstraße fuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Institutionen aufgenommen. (SZ)

