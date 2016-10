Kripo sucht Exhibitionisten vom Marienplatz

Ein weiteres Auto wurde am Donnerstag gegen Mittag von Vandalen beschädigt. Der Opel stand in einer Tiefgarage an der Friedrich-Engels-Straße. Die Unbekannten zerkratzten die beiden rechten Fahrzeugtüren. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zu beiden Sachbeschädigungen. (szo)

Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Görlitz eine Bierflasche gegen die Seitenscheibe eines Transporters geworfen. Das Fahrzeug parkte an der Brückenstraße. Der Schaden an der kaputten Scheibe wurde mit etwa 500 Euro beziffert.

Zwei Autos in Görlitz beschädigt

Ostritz. Der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion hat am Donnerstag Vormittag mehrere Lkw auf der B 99 in Ostritz überprüft. Während der dreistündigen Kontrolle stellten die Beamten keinen Verstoß gegen die geltende Tonnagebegrenzung fest.

Lkw-Kontrolle in Ostritz

Löbau. Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagmittag am Löbauer Bahnhof eine 25-jährige Syrerin belästigt. Der 28-jährige Deutsche zog ihr das Kopftuch ins Gesicht. Zeugen riefen die Polizei. Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland stellte den Tatverdächtigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits der 2,6 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Beleidigung. (szo)

Mann geht Frau an

Schleife. In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte bei Mulkwitz in die Halle einer Firma eingebrochen. Tatort war ein weitläufiges Gelände an der Neustädter Straße. Die Diebe stahlen unter anderem einen gelben VW Transporter. Der acht Jahre alte Bulli war auf die amtlichen Kennzeichen SPN-BB 123 zugelassen.

Einbruch in Firma

Zwei Autos gestohlen, an zwei Autos gescheitert

Zittau/Weißwasser. Gleich an vier Autos machten sich Unbekannte in den vergangenen Tagen zu schaffen - mit unterschiedlichem Erfolg.

In der Nacht zu Freitag wurde in Oybin ein schwarzer Audi A 3 gestohlen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen B-BG 259 parkte vor einem Haus am Hölleweg. Der Eigentümer des ein Jahr alten Pkw bezifferte den Zeitwert des Autos auf etwa 30 000 Euro.

Zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag sind in Zittau Unbekannte in einen VW Golf eingebrochen. Das Auto parkte an der Weinauallee. Den Tätern gelang es nicht, den Wagen zu starten. Ohne Beute verließen sie den Tatort. Der Schaden beziffert sich auf etwa 500 Euro.

VW Passat gestohlen

In der Nacht zu Freitag haben Diebe in Bad Muskau einen VW Passat gestohlen. Der grüne Pkw mit den amtlichen Kennzeichen GRZ-RM 58 parkte an der Schlossstraße. Den Zeitwert des 15 Jahre alten Autos bezifferte der Eigentümer mit rund 5 000 Euro.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag haben Unbekannte in Weißwasser versucht, einen Mazda 3 zu entwenden. Das Fahrzeug befand sich auf der Wolfgangstraße. Die Tat misslang. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (szo)