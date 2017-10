Kripo fahndet nach vermisstem 26-Jährigen

Ohne Erfolg hat die Polizei am Freitag die Hubschraubersuche nach dem vermissten 26-jährigen Florens aus Pieschen beendet. Zeitweise waren dazu zwei Helikopter im Einsatz. Sie kreisten am Freitag vor allem über Dresden-Plauen. Die Polizei hatte dort das Handy des 26-Jährigen geortet. Bis in die Nachtstunden suchten die Helikopterbesatzungen nach dem Dresdner und setzten dabei auch eine Wärmebildkamera ein. Am Boden waren unterdessen die Bereitschaftspolizei, Suchhunde der Rettungshundestaffel und die Feuerwehr unterwegs, um nach Florens zu suchen. Auch sie hatten keinen Erfolg. „Jetzt ist die Kriminalpolizei gefragt“, sagte am Sonntag ein Sprecher der Polizei, nachdem die aktive Suche nach dem Pieschener eingestellt worden war.

Florens wird seit Donnerstag vermisst. Seine Mutter hatte zuletzt am vergangenen Mittwoch Kontakt zu dem jungen Mann. Er ist laut der Polizei auf Medikamente angewiesen. Hinweise zu dem Vermissten, der durch seine langen braunen Haare auffällt, nimmt die Polizei telefonisch unter

483 2233 entgegen. (SZ/csp)

