Kripo ermittelt zu Geiselnahme Ein Mann hatte sich in Oberoderwitz in seinem Haus verbarrikadiert und seinen Vater festgehalten. Nun sind beide im Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt im Fall einer Geiselnahme vom vorigen Wochenende in Oberoderwitz. Ergebnisse gibt es aber noch nicht, informiert Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz. Ein 56-jähriger Oderwitzer hatte am Sonnabend sein Haus verbarrikadiert und dabei seinen 86-jährigen Vater festgehalten. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes informierte die Polizei. „Als die Streife vor Ort eintraf, zeigte sich der Sohn mit einem Revolver am Fenster“, so Knaup. „Er erklärte, dass sich sein Vater in seiner Gewalt befinde, und drohte damit, schwere Straftaten zu begehen, falls sich jemand Zutritt zum Haus verschaffen will.“ Der Mann, der sich als Reichsbürger bezeichnete, gab zudem an, dass er über Sprengstoff verfüge.

Erst nach stundenlangen Verhandlungen gelang es den Beamten, den Mann zum Aufgeben zu bewegen. Er wurde nach einer Begutachtung durch eine Ärztin in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. „Wie lange er dortbleibt, liegt nicht in der Zuständigkeit der Polizei“, so Knaup. Auch der 86-jährige Vater kam mit Verletzungen, die vermutlich von Schlägen stammten, in ein Krankenhaus. Bei der Durchsuchung des Wohnhauses fanden die Beamten auch den zuvor am Fenster gezeigten Trommelrevolver. Dabei handelte es sich um eine ungeladene Schreckschusswaffe.

An dem Einsatz in Oderwitz waren laut Knaup Streifen des Reviers und des Einsatzzuges, Beamte des Landeskriminalamtes sowie Hundeführer aus Dresden und Ermittler der Kripo beteiligt. Letztere prüft nun, ob und in welcher Form sich der Tatverdächtige strafbar gemacht hat. (SZ/se)

