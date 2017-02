Kripo ermittelt Radeburger Schmierfinken Die drei jungen Männer hatten im Vorjahr in einer Nacht über ein Dutzend Mal zugeschlagen. Doch schon kurz darauf gab es einen ersten Verdacht.

Illegale gesprühte Graffiti oder einfach nur Schmierereien tauchten in den vergangenen Jahren immer mal wieder in der Zille-Stadt auf. Sehr zum Ärger der Betroffenen Eigentümer und der meisten anderen Radeburger. Was sich im Vorjahr in der Nacht zum Reformationstag in Radeburg abgespielt hat, war dort dennoch umgehend Stadtgespräch. Kein Wunder. Schließlich waren die Hinterlassenschaften der nächtlichen Attacke im Stadtgebiet nicht zu übersehen. Wie ein pinkfarbener Faden zog sich die Schmiererei durch die Zille-Stadt. Rathaus, Kirche, Sparkasse, Zille-Schule, andere Gebäude, Verteilerschränke, Schaukästen, Wartehalle – die Täter waren beim Einsatz ihrer Spraydosen nicht wählerisch.

Klar schien zu sein, dass die Verursacher nicht zur Sprayerszene gehörten. Denn als Graffiti ließen sich ihre Schmierereien nicht bezeichnen. Statt der üblichen kunstvoll gestalteten Schriftzeichen – der sogenannten Tags – waren nur Krakel und Worte gesprüht worden.

Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) hatte umgehend reagiert und auf ihrem Facebook-Account und auf der städtischen Homepage einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Kurze Zeit später fanden sich in den Sozialen Medien auch erste Hinweise auf die möglichen Täter. So zum Beispiel, dass eine Gruppe Jugendlicher beobachtet wurde, die sich an der Tankstelle getroffen hatte. Nach SZ-Recherchen war das aber offenbar nicht der einzige Hinweis, den Zille-Städter der Polizei gegeben hatten. Details zum Stand der Ermittlungen nannten die Beamten trotz mehrfacher Nachfrage der SZ aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings nicht.

Bis zum gestrigen Tag. Denn inzwischen hat der Kriminaldienst des Polizeireviers Meißen den Fall abgeschlossen und seine Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft übergeben. Verantwortlich für die Schmierereien sind demnach drei junge deutsche Männer aus Radeburg.

„Nach mehreren Hinweisen von Radeburgern geriet eine Jugendgruppe ins Visier der Ermittler“, sagte am Mittwoch Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Nach der Auswertung von Überwachungsaufnahmen der Tankstelle und der Vernehmung verschiedener Zeugen hätte sich der Verdacht gegen die drei jungen Männer erhärtet. „Zu der Gruppe gehörten zwar noch weitere Personen, die sich aber nicht an den Schmierereien beteiligten“, so die Sprecherin. Zudem konnte die Polizei eine der benutzen Spraydosen sicherstellen „und an der Kleidung des Hauptverdächtigen wurden Farbspuren gefunden“.

Alle drei Beteiligten haben nach Auskunft der Polizei die Taten bei den Vernehmungen eingeräumt. Als Haupttäter konnte dabei ein 23-Jähriger ausgemacht werden. Auf sein Konto kommen demnach elf der Schmierereien. Aber auch seine beiden 20 und 22 Jahre alten Komplizen hatten sich mit der Farbe verewigt. Der eine drei-, der andere zweimal. Der Sachschaden beläuft sich nach Angeben der Ermittler auf mindestens 4 500 Euro. „Allerdings haben nur wenige der Geschädigten Angaben zur Schadenshöhe gemacht“, so Jana Ulbricht.

Das Trio aus Radeburg muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Geschädigte können zudem zivilrechtlich bei Gericht einen Schuldtitel erwirken.

