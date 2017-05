Kripo ermittelt nach Randale am Berzdorfer See Für die Polizei ist eine rote Linie überschritten, für den Sicherheitsdienst sind Beschädigungen keine Seltenheit.

Ein umgestürzter Container am See, nur eine von mehreren Beschädigungen aus der Nacht zu Mittwoch. © privat

War’s der Waschbär? Haben er oder seine Sippe an der Strandpromenade am Nordostufer des Berzdorfer Sees für Verwüstungen gesorgt? Diese Theorie hat zumindest ein SZ-Leser. Andererseits: Kann ein Waschbär einen großen Müllcontainer umkippen? „Nein, ganz bestimmt nicht“, sagt Sven Hammer, Direktor des Görlitzer Tierparks. So kräftig seien die Tiere nicht.Umgebogene Verkehrsschilder, Sachbeschädigungen an einem Imbissstand – auch das passt nicht so recht zum Verhaltensmuster von Waschbären.

Am Mittwochvormittag haben, so Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Passanten die Polizei informiert, dass am Berzdorfer See randalierende „Gäste“ ihre Spuren hinterlassen hatten. „Womöglich haben Schulabgänger bei einer Party über die Stränge geschlagen“, erklärt Thomas Knaup. Dafür gebe es Hinweise, es ist aber noch nicht klar, ob wirklich Schulabschluss-Kandidaten verantwortlich sind für den Zustand am Nordoststrand und, wenn ja, aus welchen Schulen sie kamen. Dazu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Währenddessen hat die Stadtverwaltung Görlitz die Schäden aufgelistet: umgebogene Verkehrszeichen, eine umgekippte Mülltonne, starke Vermüllung eines Grillplatzes, Sachbeschädigung am ersten Imbissstand. „Zäune wurden eingetreten, ein Container angezündet, Glasflaschen kaputt gemacht“, ergänzt Ronny Hasler. Er ist Einsatzleiter des zuständigen Wach- und Sicherheitsdienstes K9 am See. „Sinnlose Wut“, so beschreibt er, was da am See passiert ist. Laut Polizei ist ein Sachschaden von rund 100 Euro entstanden. „Für zwei unserer Kollegen bedeutete es sieben Stunden Arbeit, um die Schäden zu beseitigen“, schildert Ronny Hasler.

Vor allem die Glasscherben auf der Straße hätten den Sicherheitsdienst beschäftigt. Auf einen Kilometer Länge waren sie verteilt. „Stellen Sie sich vor, ein Radler oder Inlineskater stürzt, verletzt sich an einer Glasscherbe. Das kann böse ausgehen“, sagt Ronny Hasler. Gegen den oder die Verursacher wurde inzwischen Anzeige gestellt, sagt der K9-Einsatzleiter. „Der Vorgang wurde polizeilich aufgenommen“, bestätigt Stadt-Sprecherin Sylvia Otto. Die Schilder seien zum Großteil wieder aufgestellt. „Es ist wieder alles in Ordnung. Vorerst“, sagt Hasler.

Randale am See – für den Wach- und Sicherheitsdienst ist das keine Seltenheit und nicht nur auf Zeiten von Schulabschlüssen beschränkt. „Leider“, sagt Ronny Hasler. Deshalb werde jede Sachbeschädigung angezeigt. „Seit wir Streife fahren, gab es davon schon einige“, sagt der Mann vom Sicherheitsdienst. Beschädigte Verkehrsschilder, Bänke, Papierkörbe und sogar ein fast vollständig zerlegtes Kassenhäuschen – für den Wachdienst am See ist das schon fast Alltag. Vor allem im vergangenen Sommer gab es immer wieder Vorfälle. K9 zählte damals im Vergleich zur Saison 2015 eine Verdoppelung derartiger Vorkommnisse. Und registrierte: Schwere und Intensität haben zugenommen.

„Aus Sicht der Polizei ist hier eine rote Linie überschritten worden“, sagte Thomas Knaup nach den jüngsten Ereignissen am Nordostufer. Sollten die Schäden tatsächlich auf das Konto von Schulabgängern gehen, mahnt die Polizei: „Werte Schülerinnen und Schüler, bei allem Verständnis über die Freude, dass die Schulzeit nun – hoffentlich erfolgreich – hinter Ihnen liegt: Das ging zu weit!“ Das Mindeste wäre, den entstandenen Schaden zu begleichen und dafür zu sorgen, dass der Müll wieder eingesammelt wird, so Thomas Knaup.

