Kripo ermittelt nach Bauernhof-Brand Nachdem bei einem Feuer die Scheune einer Straußenfarm in Pirna-Liebethal zerstört wurde, sucht die Polizei nun nach der Brandursache.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Kripo hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. © Marko Förster Die Kripo hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen.

Die Scheune brannte vollständig ab.

Nach einem Brand in Pirna-Liebethal am Montagnachmittag hat nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer, das gegen 16 Uhr auf einer Straußenfarm an der Straße Zum Malerweg ausbrach, wurde eine rund 200 Jahre alte Scheune komplett zerstört. Das Gebäude war teilweise denkmalgeschützt.

In der Scheune hatte der Besitzer australische Sittiche gezüchtet, die nur zum Teil gerettet werden konnten. Einige der Vögel konnten wegfliegen, viele kamen aber durch den Brand ums Leben. Der Hobbyzüchter hatte noch versucht, seine Tiere aus dem Gebäude zu schaffen. Er selbst kam mit dem Schrecken davon, atmete jedoch Rauch ein.

Links zum Thema Feuer vernichtet Nebengebäude von Bauernhof

Der Schaden dürfte im oberen fünfstelligen oder sogar unteren sechsstelligen Euro-Betrag liegen. Die Ursache des Brandes wird jetzt ermittelt. Brandstiftung wird offenbar nach bisherigem Stand nicht vermutet. (mf)

zur Startseite