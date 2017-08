Kriminelles Trio angeklagt Den Männer aus Meißen werden unter anderem Raub, räuberische Erpressung und Körperverletzung zur Last gelegt.

Die Strafprozessordnung liegt vor dem Prozessbeginn im Landgericht auf dem Richtertisch. © dpa

Vor dem Landgericht Dresden müssen sich seit vergangenem Dienstag drei Männer aus Meißen verantworten. Dem Trio werden unter anderem Raub, räuberische Erpressung und Körperverletzung zur Last gelegt. Zudem sollen sie im Elbland mehrere Ladendiebstähle begangen haben. Die drei Deutschen im Alter von 21 bis 32 Jahren hätten dabei in unterschiedlicher Besetzung gehandelt: mal alleine, mal zu zweit oder mal mit Tatverdächtigen, gegen die laut Gerichtssprecher Thomas Ziegler gesondert ermittelt werde.

Im Fokus des nun eröffneten Prozesses gegen das Trio steht ein 24-jähriger Meißner. Er sei an einem Großteil der angeklagten Taten beteiligt gewesen. So soll er zum Beispiel im März 2016 mit einem der zwei anderen gewaltsam in die Wohnung eines Bekannten in der Meißner Talstraße eingedrungen sein. Dort habe er den Mieter mit seinem angespitzten Metallschraubenzieher gezwungen, technische Geräte im Wert von rund 3 000 Euro herauszugeben. Etwa zwei Monate später habe der Angeklagte mit einem anderen Tatverdächtigen einen Bekannten in dessen Wohnung in der Meißner Wittigstraße mit einem Brett traktiert und geschlagen. Das Duo habe dabei 100 Euro erbeutet. Der Prozess vor der 14. Großen Strafkammer am Landgericht soll kommenden Mittwoch fortgesetzt werden. (skl)

zur Startseite