Krimineller Jahreswechsel

Abschiebung an der Grenze Gegen 4 Uhr morgens am 31. Dezember überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel zwei serbische Staatsangehörige. Die zwei Serben machten gegenüber den Beamten unglaubwürdige Angaben zum Reisezweck in Deutschland und erfüllten somit nicht die Einreisevoraussetzungen in das Bundesgebiet. Die Beschuldigten durften nicht weiterreisen und wurden nach Tschechien zurückgeschoben.

Böller am Bahnhof Am Nachmittag des 31. Dezembers registrierten Beamte vom Bundespolizeirevier Krippen nach Verlassen der S-Bahn am Bahnhof Bad Schandau die Detonation eines Böllers. Die Einsatzkräfte überprüften in der Folge einen Deutschen (44 Jahre) und seine mitgeführten Sachen – mit Erfolg. Die 41 verbotenen Feuerwerkskörper wurden sichergestellt. Nach erfolgter Anzeigenerstattung durfte er weiterreisen.

Gesuchter zahlt Strafe Am 1. Januar, gegen 21:45 Uhr, überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen Rumänen (29 Jahre) am Parkplatz „Am Heidenholz“. Der Gesuchte wurde in der Vergangenheit wegen Betrug verurteilt, aber er bezahlte nicht die verhängte Geldstrafe. Nach der Zahlung von 870 Euro wurde die Weiterreise gestattet.

Sieben VW-Insassen kontrolliert Eine Stunde später überprüften die Beamten sieben Insassen in einem VW aus dem Zulassungsbezirk München. Für zwei Iraner (36 Jahre und 39 Jahre) endete ihre Reise zunächst auf dem Bundespolizeirevier Breitenau. Die Frau befindet sich derzeit im Asylverfahren in Berlin und darf die Bundesrepublik Deutschland nicht verlassen. Der 36-Jährige wurde wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise angezeigt. Beide Personen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung die Weiterreise gestattet.