Krimineller im Zug nach Prag gefasst Gegen den 48-Jährigen lagen gleich vier Haftbefehle vor.

Dresden/Pirna. Am Freitagmittag hat die Bundespolizei bei Kontrollen in einem internationalen Zug von Dresden nach Prag einen Mann festgenommen. Bei der Überprüfung der Personalien eines 48-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der deutsche Staatsangehörige in vier Fällen durch Staatsanwaltschaften per Haftbefehl gesucht wurde. So war der Potsdamer vom Amtsgericht Chemnitz mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Fahrzeug- und Kennzeichendiebstahls gesucht worden. Außerdem hatte er mehrere Ordnungswidrigkeiten nicht beglichen, was drei weitere Haftbefehle zur Folge hatte. Der Mann wurde nach der Vorstellung beim Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (szo)

