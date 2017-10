Krimineller Baustellen-Besuch

Einen Einbrecher konnte die Polizei verhaften, nach dem zweiten läuft die Fahndung. © dpa

Ein 32-jähriger Tscheche war in den frühen Morgenstunden des Freitags gemeinsam mit einem Komplizen in einen Rohbau an der Oederaner Straße im Löbtau eingebrochen. Das Duo stahl von der Baustelle mehrere Kabeltrommeln sowie Bauwerkzeuge und verstaute die Beute in einem Seat Alhambra.

Was die beiden Männer nicht ahnten: Eine Anwohnerin hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Wegen der präzisen Beschreibungen fanden die Beamten das Fahrzeug samt Besatzung noch auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kesselsdorfer Straße.

Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen fest, seinem Komplizen gelang allerdings die Flucht. Den Seat stellten die Beamten samt Diebesgut sicher und die Kripo ermittelt jetzt weiter. (szo)

