Krimineller auf der A 17 gefasst Der Mann muss seine Haftstrafe abbüßen und wird dann nach Rumänien in seine Heimat ausgewiesen.

© dpa

Der Bundespolizei ging auf der A 17 ein Krimineller ins Netz. Geschnappt wurde er am Donnerstag bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Am Heidenholz bei Breitenau. Beamte des Polizeireviers Breitenau überprüften hier die Insassen des Hyundai, der im hessischen Hildesheim zugelassen war. Drei der vier Insassen, alles Rumänen, konnten ihre Fahrt fortsetzen. Für den Vierten endete die Fahrt hier. Denn gegen den 47-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl des Landgerichts Ansbach wegen schweren Bandendiebstahls vor. 21-mal nutzte er andere Personalien, um seine wahre Identität bei Kontrollen oder bei begangenen Straftaten zu verschleiern.

In der Vergangenheit verübte er in Bayern eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen. Das Landgericht in Ansbach verurteilte den Rumänen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. 2010 wurde er nach Rumänien abgeschoben. Aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit drohten dem Verurteilten 1 794 Tage Restfreiheitsstrafe bei erneuter Einreise in das Bundesgebiet.

Wenige Stunden nach seinem Aufgriff trat der 47-Jährige seine Haftstrafe in Dresden an. Nach der verbüßten Haft wird er abgeschoben. (SZ/mb)

zur Startseite