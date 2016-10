Kriminelle unterschlagen Mietwagen Bundespolizisten haben in Neusalza-Spremberg drei Männer in einem Opel kontrolliert, der hätte längst abgegeben werden müssen. Auch im Auto wurden die Beamten fündig.

Symbolbild. © Carsten Rehder/dpa

In der Nähe des Bahnhofes von Neusalza-Spremberg haben Beamte der Bundespolizei aus Ebersbach am Sonnabend einen Opel Zafira mit Berliner Kennzeichen kontrolliert. Darin saßen ein Deutscher und zwei Polen. Ihr Fahrzeug hätten sie laut Bundespolizei bereits vorigen Freitag beim Halter abgeben müssen, denn dieses war nur gemietet – im Rahmen von Carsharing. So folgte eine Strafanzeige des Eigentümers wegen Unterschlagung.

Beim Durchsuchen des Fahrzeuges und der Personen fanden die Beamten zudem eine verbotene Stahlrute, Amphetamine – als Joint – und diverses Werkzeug zum Öffnen von Sicherheitsschlössern. Ihre Prüfung ergab, dass die drei Männer im Auto bereits polizeilich wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt sind. Die Bundespolizisten stellten neben dem Opel auch die gefundenen Sachen sicher. Gegen den Deutschen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt und ein Pole muss sich wegen des Verdachts der Unterschlagung verantworten. Der Sachverhalt liegt nun bei der Landespolizei. (szo/tc)

