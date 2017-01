Kriminelle sprengen Automat Schon wieder ist in der Region ein Zigarettenautomat explodiert. Dieses Mal traf es ein Exemplar an der Wasastraße in Radebeul.

Schon wieder ist in der Region ein Zigarettenautomat explodiert. Dieses Mal traf es ein Exemplar an der Wasastraße in Radebeul. Dort sprengten Kriminelle Freitagnacht gegen 3.30 Uhr mit Pyrotechnik den Automaten auf und stahlen die Geldkassette mit einer unbekannten Menge Bargeld. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert. (SZ)

