Kriminelle scheitern in Zittau an Opel

Symbolfoto © dpa

Zittau. Unbekannte Kriminelle haben am Montag versucht, in einen auf der Sportstraße in Görlitz abgestellten Opel Astra einzudringen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. Allerdings scheiterten die Diebe an der Fahrertür. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. (sz/on)

