Kriminelle lassen nicht locker Fahrzeugklau nimmt in Görlitz nicht zu – aber auch nicht ab. Und es gibt Fälle, da wird sogar Nicht-Diebstahl teuer.

Eine Polizistin demonstriert in einer Garage gestohlene Fahrzeugteile. Die Ersatz- und Zubehörgegenstände von und für Autos wurden bei einem Einsatz der Sonderkommission „Kfz“ gemeinsam von deutschen und tschechischen Beamten sichergestellt. Auch weiterhin machen Fahrzeugdiebe keine Pause. © picture alliance / dpa

Auf den ersten Blick macht sich in der Statistik des Fahrzeugdiebstahls in Ostsachsen ein unerwarteter kleiner Ausreißer bemerkbar – die Stadt Rothenburg. Wurden 2016 dort fünf Autos und Motorräder gestohlen, sind es in diesem Jahr 13. Eskaliert dort etwa die Grenzkriminalität?

Nein, die Statistik trügt. Auch 2014 und davor lagen die Fallzahlen in Rothenburg immer so um 14 versuchte und vollendete Diebstähle. So gesehen gilt der Ausreißer-Wert dann eher für 2016, und Polizeisprecher Thomas Knaup hat dafür auch eine Erklärung: Die Zahl war auffallend niedrig, weil 2016 polnische und sächsische Polizisten überdurchschnittlich viele Bandenstrukturen aufgeklärt hatten. Die Täter wurden verurteilt, ihr kriminelles Tun gestoppt. Offensichtlich zeigen die jetzigen Zahlen, dass andere Täter mit neuen Aktivitäten den Erfolg wieder zunichtemachen.

Ein Grund mehr für die Polizei, grenzüberschreitend dranzubleiben. „Die Aufklärung von Fahrzeugdiebstählen bleibt tatsächlich auch weiterhin ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit in den Landkreisen Görlitz und Bautzen“, bestätigt Thomas Knaup. „Eben weil die Lage an der polnischen und auch an der tschechischen Grenze eine besondere ist, gibt es hier vor allem zielgerichtet Ermittlungen zur Beschaffungs- und Bandenkriminalität. Das geht nur in enger Zusammenarbeit zwischen den Kollegen der drei Polizeien.“

Auch für die Stadt Görlitz gilt das – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Allein beim Auto-Diebstahl wird ersichtlich, wie sich die Ermittlung von Tätern auf Schwankungen der Fallzahlen auswirkt. Dass sie nicht deutlich zurückgehen belegt, wie immer wieder neue kriminelle Gruppierungen auftauchen. So wurden im Stadtgebiet Görlitz zwischen 2010 und 2016 jährlich mal 87, aber auch mal 118 Pkw entwendet, dazu kamen mal 31, mal 78 Versuche. Bei solchen Schwankungen ist es schwierig, jeweils zum Vorjahr eine tatsächliche positive oder negative Entwicklung festzustellen. Vielmehr gilt es statistisch stets, längere Zeiträume zu erfassen. Den aktuellen Stand hat Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion so aufgelistet: „Im Jahr 2017 wurden aus dem Stadtgebiet Görlitz bislang insgesamt 165 Fälle eines versuchten oder vollendeten Auto- oder Motorraddiebstahls bekannt. 2016 waren es im kompletten Jahr 199 Fälle (146 Autos und 53 Motorräder).“ Etwa ein Drittel davon betrifft gescheiterte Versuche der Fahrzeugdiebe. „Tendenziell wird es im Jahr 2017 also auf demselben Niveau wie im Vorjahr bleiben“, vermutet die Polizeisprecherin.

Dennoch gibt es innerhalb der Statistik durchaus auch Besonderheiten. Zum Beispiel gab es 2017 wie auch schon im Vorjahr kaum Autodiebstähle im Monat Juli. Dass die Zahl des Fahrzeugklaus dennoch weniger zu den anderen Monaten auffällt, liegt daran, dass im Sommer mehr Motorräder als sonst unfreiwillig die Besitzer wechseln. „Dass allgemein gesehen auch Diebe Sommerurlaub machen, kann man daher nicht wirklich einschätzen“, gibt Thomas Knaup zu bedenken. Insgesamt gesehen fielen die meisten Fahrzeugdiebstähle in diesem Jahr bisher in den Monaten März und April an, während der Schwerpunkt 2016 eher von September bis November lag. Gewechselt hat zumindest in einem Fall auch das Interesse der Diebe: Statt Renault im Vorjahr ist 2017 die Marke Toyota mehr betroffen. BMW, Ford, Mazda und VW dagegen sind bei Kriminellen weiterhin auf vorderen Plätzen gefragt. Und auch das Fahrzeugalter differiert weiter stark – nicht nur neue Fahrzeuge kommen abhanden, sondern auch wesentlich ältere.

Übrigens: Nicht jedes fehlende Auto ist gestohlen – und kann dennoch einiges kosten. So versuchten vorige Woche zum Beispiel Görlitzer Polizisten vergeblich, einen Touristen aus Halle zu erreichen, weil der seinen nagelneuen VW Golf 6 in der Altstadt mit geöffneten Fenstern geparkt hatte. Um das Fahrzeug zu schützen, blieb den Polizeibeamten schließlich nichts anderes übrig, als den Wagen zur Eigentumssicherung abschleppen zu lassen – was den Besitzer mehrere Hundert Euro kostete. Ihm blieb am Ende zumindest aber ein Trost: Gestohlen wurde dieser Neuwagen nicht.

