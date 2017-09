Kriminelle im Kleinen Bad Unbekannte sind auf das Gelände in Großschönau eingedrungen – und haben einiges entwenden können.

Blick auf das Kleine Bad in Großschönau. © Verein

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in das Kleine Bad am Kux in Großschönau eingedrungen. Vom Gelände haben die Einbrecher einen Kaffeevollautomaten, ein Wärmebad und einen Backofen entwenden können. Darüber informiert Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz. Zudem durchwühlten die Täter mehrere Räume. Der Stehlschaden beträgt etwa 3200 Euro, der Sachschaden 220 Euro. (szo/tc)

