Kriminelle Geldeintreiber Wie dubiose Firmen gutgläubige Leute zur Kasse bitten, ist manchmal kaum zu glauben.

Kann oft noch rechtzeitig helfen: Dirk Mittrach leitet die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bautzen. Der 58-Jährige ist hier Ansprechpartner für alle möglichen Verbraucherprobleme. Immer häufiger hat er es mit Fällen dubioser Geschäftemacherei zu tun. © Uwe Soeder

Bautzen. Der Brief aus Aachen macht einen amtlichen Eindruck. Beinahe wäre Herr V. auch darauf hereingefallen. Es ist eine Inkassoforderung, in der steht, dass Herr V. nunmehr 794 Euro aufgelaufene Schulden aus einem vor Jahren abgeschlossenen Glücksspielvertrag hätte, der von ihm bis heute nicht gekündigt worden sei. Man wolle aber kulant sein und ihm einen Vergleich anbieten. Wenn er dem zustimmt, müsse er nur 341 Euro nachzahlen. Ein vorgedruckter Überweisungsschein liegt dem Schreiben gleich bei.

Herr V. kann sich nicht erinnern, jemals einen Glücksspielvertrag abgeschlossen zu haben. Doch er ist verunsichert. Vielleicht ja doch? Womöglich bei einem dieser vormittäglichen Anrufe, die er immer wieder mal erhält? Der Mittfünfziger aus der Nähe von Bautzen kommt ins Grübeln. Wenn die Inkasso-Firma ihm schon so einen kulanten Vergleich anbietet? Vielleicht wäre die Sache damit ja noch ganz gut ausgestanden für ihn?

Post aus Aachen

Nur einen Tag später bekommt auch Frau F. in Bautzen Post aus Aachen. Es ist das gleiche Inkassoschreiben – mit dem einzigen Unterschied, dass ihr eine Vergleichssumme von 274 Euro angeboten wird. Höchstwahrscheinlich hat die dubiose Inkasso-Firma noch einige mehr solcher Briefe verschickt, vermutet Dirk Mittrach von der Bautzener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale. „Da können wir nur hoffen, dass niemand gezahlt hat“, sagt er.

Denn als Herr V. und Frau F. ihm unabhängig voneinander die Briefe vorlegen, sieht er schon auf den ersten Blick, dass es sich dabei nur um dubiose Geschäftemacherei handeln kann. Allein schon die Iban-Nummer auf dem Überweisungsträger hätte Herrn V. und Frau F. stutzig machen müssen: Die beginnt nicht mit DE für Deutschland, sondern mit BG. „Das ist ein Konto in Bulgarien“, erklärt Dirk Mittrach.

In diesem Fall kann der Verbraucherschützer aber schnell helfen. Gleich noch in seinem Büro verfassen Herr V. und Frau F. ihre Antwortschreiben, die sie pro forma und vorsichtshalber auch gleich als Einschreiben an den Absender in Aachen schicken: Die Forderung wird als unbegründet zurückgewiesen. „Damit dürfte die Sache erledigt sein“, sagt Dirk Mittrach. Für solche Fälle hat die Verbraucherzentrale auch immer gleich Mustertexte parat. Denn dubiose Zahlungsaufforderungen an gutgläubige Leute sind keine Seltenheit. „Wir können nur immer wieder raten, alles zu hinterfragen und vorsichtig zu sein, ehe man eine Überweisung tätigt“, sagt Mittrach.

Hilfe in letzter Minute

Auch untergeschobene Verträge am Telefon sind ein Problem, mit dem sich die Verbraucherschützer immer häufiger konfrontiert sehen. So wie im Fall von Herrn H. aus Neukirch. Er erhält am Telefon das Angebot, im Juli einen Monat lang kostenlos Lotto zu spielen. Was er bei dem Gespräch mit der netten Frau nicht mitbekommt, ist der Fakt, dass er sich mit seiner Zustimmung zugleich auch einen zweijährigen Lotto-Vertrag einhandelt, der ihn ab August dann 13,90 Euro pro Woche kosten soll.

Herrn H. kann Dirk Mittrach in letzter Minute helfen. Als der Neukircher wenige Tage nach dem Telefonat die schriftliche Vertragsbestätigung erhält, wird er stutzig – und wendet sich an die Verbraucherzentrale. Gerade noch rechtzeitig: Es ist der letzte Tag der 14-tägigen Widerrufsfrist.

Nicht immer geht es so glimpflich aus. Einem älteren Herrn aus Bautzen wird am Telefon ein Gewinn von 20 000 Euro versprochen. Er müsse für die Formalitäten aber 2 000 Euro auf ein Konto überweisen. Der Mann merkt nicht, dass es ein türkisches Konto ist. Wenige Tage später wird er erneut angerufen. Es sei etwas schief gelaufen, er solle noch einmal 2 000 Euro überweisen. Erst beim dritten Anruf wird der Bautzener misstrauisch. In diesem Fall aber kann auch Dirk Mittrach nichts mehr tun. Er kann dem Mann nur raten, unbedingt zur Polizei zu gehen.

In der Abofalle

Vor allem ältere Menschen im Landkreis werden immer wieder Opfer solcher und ähnlicher Machenschaften, so die Erfahrung des Verbraucherschützers. Unverständliche Inkassoforderungen und untergeschobene Glücksspielverträge sind es am häufigsten, weswegen sich Verbraucher an die Beratungsstelle in Bautzen wenden. Immer wieder haben die Verbraucherschützer aber auch mit aufgedrängten Zeitschriftenabonnements, Haustürgeschäften oder ungewollten Telefonverträgen zu tun.

Auch Abofallen im Internet erleben gerade eine Neuauflage, wie der Fall einer jungen Frau aus dem Kreis zeigt: Sie hatte einen vermeintlich kostenlosen Routenplaner genutzt – und im Nachhinein eine 500-Euro-Rechnung über eine zweijährige Mitgliedschaft bei dem Routenplaner erhalten.

Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bautzen, Martin-Hoop-Straße 1; Tel.: 03591 491036

vzs.bau@vzs.de

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

