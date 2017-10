Kriminelle brechen Garagen und Schuppen auf

Diebstahl eines Toyota GT Görlitz., Ein fünf Jahre alter Toyota GT ist in der Nacht zum Freitag vom Freigelände eines Autohauses auf der Schlesischen Straße gestohlen worden. Der ordnungsgemäß gesichert abgestellte orangefarbene Wagen war nicht zugelassen. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 14900 Euro. Die Soko Kfz ermittelt. (szo)

Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag zwei auf der Hartmannstraße stehende Autos beschädigt. Es wurden die Außenspiegel abgetreten, Dellen in die Fahrzeugtüren getreten und ein Fahrzeuglogo entfernt. Betroffen waren Mercedes Benz und einen Toyota Avensis. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Zittau. Der 49-jährige Fahrer eines Renault Mégane hat am Freitagmorgen auf der Hochwaldstraße aus bisher ungeklärten Umständen das Rotlicht übersehen und ist auf die Kreuzung zur Schliebenstraße in Zittau gefahren. Dort stieß er mit einem Schulbus zusammen, in welchem sich außer dem Fahrer keine Fahrgäste befanden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11000 Euro. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. (szo)

Geräteschuppen und Gartenhaus aufgebrochen Leutersdorf. Aus einem Geräteschuppen und einem Gartenhaus auf der Straße Neuwalde in Leutersdorf sind in der Nacht zum Freitag Arbeitsgeräte sowie Elektrogeräte entwendet worden. Die unbekannten Personen drangen gewaltsam ein und richteten dabei erheblichen Schaden an Türen, Fenster und anderer Sicherungstechnik an. Der Wert der entwendeten Gegenstände wurde auf etwa 1000 Euro beziffert. Zur Höhe der Sachschäden wird auf insgesamt rund 500 Euro geschätzt. (szo)

Garage im Ortsteil Walddorf aufgebrochen Kottmar. Unbekannte sind gewaltsam in mehrere Garagen auf der Forststraße im Ortsteil Walddorf eingebrochen und haben aus diesen Fahrräder, Werkzeugmaschinen und eine Angelausrüstung im Gesamtwert von 5000Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 50 Euro angegeben. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 18. Oktober, 16 Uhr, und dem 30. Oktober, 16.15 Uhr. (szo)

Junge Frau bestiehlt 88-Jährige Großschönau. Eine 88-jährige Kundin eines Einkaufmarktes auf der Hauptstraße in Großschönau ist am Freitagnachmittag während ihres Einkaufs von einer jüngeren weiblichen Person angesprochen worden. Bei dem Gespräch war in unmittelbarer Nähe eine weitere Frau zugegen und erst später bemerkte die Geschädigte, dass ihr aus der Handtasche Bargeld in Höhe von rund 350 Euro entwendet worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. (szo)

Unbekannte brechen in Motorgerätehandel ein Krauschwitz. Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag auf ein Grundstück auf der Geschwister-Scholl-Straße in Krauschwitz gelangt. Sie brachen in das Gebäude eines Motorgerätehandels ein und stahlen daraus Motorsägen, technisches Zubehör sowie Bargeld. Durch das Aufbrechen entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Den Wert der gestohlenen Gegenstände und Geräte gab der Geschädigte mit etwa 1000 Euro an. (szo)