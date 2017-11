Kriminelle brechen Garagen auf Die Täter sind in einer Nacht in 17 Garagen eingebrochen. Daraus entwendeten sie ein Damenfahrrad und richteten an einem Auto großen Schaden an.

Röderau-Bobersen. Ein Garagenkomplex in Röderau-Bobersen ist in der Nacht zu Mittwoch ins Visier von Einbrechern geraten. Nach Polizeiinformationen brachen die Unbekannten insgesamt 17 Garagen auf. Aus zwei Garagen schoben sie zwei alte Mopeds heraus. Die Zweiräder ließen sie jedoch zurück – vermutlich, weil kein Benzin in den Tanks war. Dafür stahlen die Unbekannten aus einer weiteren Garage ein Damenrad der Marke City-Bike.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Sattelauflieger im Gegenverkehr Strehla. Am Mittwochvormittag befuhr ein 45-Jähriger mit einem Sattelzug Scania die Julius-Scharre-Straße (B 182) in Richtung Torgauer Straße. In einer Linkskurve nach der Einmündung zum Markt kam er zu weit nach links. Der Sattelauflieger geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden VW Caddy (Fahrerin 39). Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro. BMW gestohlen Boxdorf. In der Nacht zum Mittwoch stahlen Unbekannte einen blauen BMW von der Straße Am Haideberg. Der Zeitwert des erst ein Jahr alten Wagens wurde mit rund 30.000 Euro angegeben. Zeugen zu Parkplatzrempler gesucht Großenhain. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in den vergangenen Tagen auf einem Parkplatz an der Katharinenstraße/Meißner Straße (B101) gegen einen schwarzen Ford Galaxy. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des Ford beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Schadensverursacher machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter 0351/4832233 entgegen.

Doch damit nicht genug. An einem in einer Garage geparkten Ford Fiesta richteten die Täter auch noch großen Schaden an. Den Wagen übergossen sie mit einer Holzlasur. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, kann die Polizei derzeit noch nicht mitteilen. (SZ)

