Kriminelle beschädigen einen Skoda Autodiebe scheitern in Weißwasser an einem Octavia.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag vergeblich versucht, in einen auf der Straße Qualisch in Weißwasser abgestellten Skoda Octavia aufzubrechen. An dem in einem Carport abgestellten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1 300 Euro. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei ermittelt. (sz/on)

