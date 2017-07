Kriminelle Anrufer täuschen Senioren

70-Jähriger muss in Haft Görlitz. Dreimal haben am Mittwoch und Donnerstag bei der Ludwigsdorfer Bundespolizeiinspektion die Handfesseln geklickt. So hat eine Streife am Mittwoch, gegen 15 Uhr, einen 51-Jährigen Pole auf der A4 kontrolliert, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag. Der Grund: Die Republik Polen beantragte die Auslieferung und ließ diesen daraufhin ausstellen. Schließlich ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz gegen den Mann die Auslieferungshaft an. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat nunmehr das weitere Auslieferungsverfahren übernommen. Am späten Mittwochabend erfolgte auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ die Festnahme eines 70-jährigen Dresdners. In seinem Fall hat die dortige Staatsanwaltschaft Dresden zwei Vollstreckungshaftbefehle ausgefertigt. Diesen lag eine Entscheidung des Amtsgerichts Riesa wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Amtsgerichts Dresden wegen Beleidigung zugrunde. Demnach muss er nun eine sechs Monate andauernde Freiheitsstrafe absitzen. Im Anschluss übergaben ihn die Bundespolizisten den Justizvollzugsbeamten am Görlitzer Postplatz. Am Donnerstagmorgen traf eine Streife eine 23-jährige Polin auf der A4 bei Görlitz an. Gegen sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz vor. Im Vorfeld hat sie das örtliche Amtsgericht wegen Urkundenfälschung zu einer Gesamtgeldstrafe von 425 Euro verurteilt. Diesen Betrag bezahlte die Frau schließlich und reiste weiter.

Moped-Fahrerin geht Sprit auf der A4 aus Niederseifersdorf. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben nicht schlecht gestaunt, als sie am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, auf dem Standstreifen der A4, etwa 1500 Meter nach der Anschlussstelle Niederseifersdorf, zwei Personen bemerkten, die ein Moped schoben. Sie kontrollierten die 21-jährige Polin und ihre zwölfjährige Schwester. Auf die Frage, was sie mit dem Moped auf der Autobahn machen, antwortete die junge Frau: „Wir sind bis hier hin gefahren und dann ging plötzlich der Sprit aus und wir mussten schieben.“ Die Frage, ob sie wisse, dass das Führen eines Mopeds mit einem Hubraum von 50 Kubikmetern auf einer Autobahn nicht zulässig ist, verneinte die 21-Jährige. Als die Beamten dann die Fahrerlaubnis einsehen wollten, erklärte sie, keine zu besitzen, da in Polen das Fahren des Mopeds ohne diese erlaubt sei. Daraufhin eröffneten die Beamten der Frau den Tatvorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und übergaben beide Personen und das Moped an eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen.

Bundespolizei schnappt Diebes-Pärchen Görlitz. Mit gestohlenen Schuhen und mehreren entwendeten Speicherkarten hat die Bundespolizei am Donnerstagmittag ein Pärchen im Alter von 18 und 24 Jahren in Görlitz ertappt. Eine Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und teilte einer in der Nähe befindlichen Streife der Bundespolizeireviers Görlitz eine Personenbeschreibung des Gaunerpärchens mitgeteilt. Kurze Zeit später konnte das Duo dann auf dem Wilhelmsplatz festgestellt werden. Im Rucksack des 24-Jährigen befanden sich die gestohlenen schwarzen Herrenschuhe im Wert von etwa 60 Euro, sowie mehrere Speicherkarten. Wo letzteres herstammt, ist nun Teil der Ermittlungen des Polizeireviers Görlitz, an die der Sachverhalt zuständigkeitshalber ging.

Zigarettenschmuggler mit 63 Stangen erwischt Görlitz. Die Bundespolizei hat am Donnerstagvormittag auf der Autobahn bei Ludwigsdorf einen Ukrainer mit geschmuggelten Zigaretten erwischt. Kurz nach 10 Uhr waren Beamte auf einen litauischen BMW aufmerksam geworden. Obwohl der Fahrer mehrfach verneinte, anmeldepflichtige Waren mit sich zu führen, bemerkten sie eine Tasche im Kofferraum. In dieser fanden sie einige Schachteln mit unversteuerten Zigaretten. Während einer späteren, intensiven, Überprüfung des BMW stellte sich heraus, dass die hinteren Kotflügel und Stoßstange so präpariert wurden, dass sie als Versteck dienten. Dort und zusätzlich im Kofferraum hat der 35 Jahre alte Verdächtige insgesamt 63 Stangen Zigaretten versteckt. Nachdem die Bundespolizei dem „Schmuggler“ sein Reiserecht aberkannte, schoben sie ihn kurze Zeit später nach Polen zurück. Die Beamten des Zolls stellten die Schmuggelware sicher und leiteten gegen den Ukrainer Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein.

Zehn Autos schneller als erlaubt Görlitz. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat am Mittwoch, von 13 bis 14.15 Uhr auf der Zittauer Straße die Geschwindigkeit kontrolliert. Binnen der reichlichen Stunde fuhren zehn Autos schneller als mit den vorgeschriebenen Tempo 50. Die Beamten stoppten die Wagen, erklärten den Fahrern den Verstoß und erhoben als „Erinnerungsstütze“ ein Verwarngeld von bis zu 35 Euro. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 Kilometer pro Stunde.

Einbrecher aus der Wohnung geflüchtet Görlitz. Als der Bewohner eines Hauses an der Neugasse in Königshufen am Mittwochabend nach Hause kam, hat er aus dem Obergeschoss verdächtige Geräusche vernommen. Ein Einbrecher flüchtete durch ein aufgebrochenes Fenster und verschwand in Richtung der nahen Neißewiesen. Der Unbekannte durchsuchte alle Räume und stahl Schmuck in bislang noch unbekanntem Wert. Ein Fährtenhund der zwischenzeitlich alarmierten Polizei verfolgte die Spur des Täters, die sich jedoch in den Uferauen verlor. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Anrufer ködern mit angeblichem Lottogewinn Görlitz. Unbekannte Anrufer haben sich am Dienstagvormittag bei einem 74-jährigen Mann aus Görlitz gemeldet und versucht, ihn mit einem Lottogewinn von fast 50000 Euro zu ködern. Um das Geld erhalten zu können, sollte er eine Gebühr von 900 Euro überweisen. Der Senior roch den Braten und ging nicht auf die Forderungen ein.

Unbekannte stehlen Anhänger Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Zittau einen neuwertigen Pkw-Anhänger gestohlen. Das Fahrzeug vom Typ STEMA AT 1520 mit dem Kennzeichen ZI-JO 257 stand auf einem Grundstück am Külzufer. Den Verlust bezifferte der Eigentümer mit etwa 3800 Euro.

Diebe entwenden Angelausrüstung Seifhennersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Garage in Seifhennersdorf eingebrochen. Aus dem Objekt am Großer Mühlweg entwendeten die Diebe eine Angelausrüstung und Werkzeug im Gesamtwert von etwa 1500 Euro.

Navi aus VW verschwunden Zittau. Ein mobiles Navigationsgerät der Marke Garmin haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Zittau entwendet. Die Unbekannten drangen auf der Sachsenstraße in einen VW Polo ein und nahmen das Gerät an sich. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 1000 Euro beziffert.

Ältere Dame begeht Unfallflucht Zittau. Eine Unfallflucht hat sich am Mittwochvormittag in Zittau auf der Hochwaldstraße ereignet.Ein dunkler Kleinwagen befuhr die Schliebenstraße und bog nach rechts in die Hochwaldstraße ein. Dabei missachtete die unbekannte Auto-Fahrerin einen Radfahrer, der auf der vorfahrtberechtigten Straße weiter geradeaus fahren wollte. Nur durch starkes Bremsen konnte der 73-jährige Radler einen Zusammenstoß vermeiden, stürzte dabei aber über den Lenker seines Rades auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin, eine ältere Dame, setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Angaben zur Verursacherin machen kann, soll sich im Revier Zittau (03583620) oder jeder anderen Dienststelle melden.

Autodiebe geben auf Rothenburg. In Rothenburg haben Autodiebe in der Nacht zum Mittwoch versucht, einen VW Fox zu stehlen. Die Tat geschah an der Theodor-Stock-Straße. Unbekannte waren in den Kleinwagen eingedrungen, konnten den Motor jedoch nicht starten. Entwendet haben sie nichts. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 300 Euro. Ein Kriminaltechniker suchte nach Spuren der Täter. Die Auswertung seiner Analyse steht noch aus.

Brand eines Holzstapels Weißwasser. Zu einem Brand eines gut vier Meter langen Holzstapels in einer Ruine an der Forster Straße ist es am Mittwochabend in Weißwasser gekommen. Vermutlich haben Unbekannte diesen angezündet. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz und löschten den Brand. Verletzt hat sich niemand.

Springbrunnen voller Schaum Weißwasser/. Ein Gewerbetreibender hat am Donnerstagmorgen die Polizei in Weißwasser zur Bautzener Straße gerufen. Ein Springbrunnen war voller Schaum. Offenbar haben Vandalen Müll und vermutlich Spülmittel in das Wasser gekippt. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Wirschaftshofes sei das bereits zum vierten Mal in dieser Woche geschehen. Eine Information an die Polizei war bis dahin unterblieben. Den Schaden bezifferte er mit rund 6000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Sachbeschädigung.