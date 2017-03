Kriminalpolizei sucht nach Brand Zeugen Inzwischen konnten alle Evakuierten in das Haus an der Albert-Schweitzer-Straße zurückkehren. Der Verdacht, dem die Ermittler nachgehen, wiegt schwer.

Mit der Drehleiter konnten die Feuerwehrleute vier Personen aus dem Haus in der Albert-Schweitzer-Straße retten. Hier hatte es am Mittwochvormittag gebrannt – zum wiederholten Mal. © André Braun

In die Albert-Schweitzer-Straße wurden am Mittwochvormittag Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Wie die zuständige Polizeidirektion in Chemnitz informiert, wurden insgesamt fünf Personen aus dem Gebäude gerettet, vier davon mit einer Drehleiter. Drei der Geretteten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, zwei konnten dieses danach wieder verlassen.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner in das Haus zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat Personen im Bereich des Tatortes gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden unter Telefon 0371 387 3445 erbeten. (DA)

