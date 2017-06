Kriminalitätsrate in Riesa sinkt Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei weniger Straftaten als 2015. Eine Zahl überrascht sogar den Revierleiter.

Riesas Revierleiter Hermann Braunger möchte die Zahl der Straftaten pro Kopf noch gerne weiter nach unten drücken. © Sebastian Schultz

In der Stadt Riesa musste die Polizei 2016 zu weniger Fällen ermitteln als im Vorjahr. Das teilte Riesas Revierleiter Hermann Braunger jüngst im Stadtrat mit. Demnach sei die Zahl der Fälle von 2 821 auf 2 589 gesunken. Gemessen an der Bevölkerung liegt Riesa damit aber über dem kreisweiten Durchschnitt. Er würde die Zahl der Straftaten pro Kopf noch gerne weiter drücken, sagt Braunger. Aber das sei schwer, weil die Stadt einen Bahnhof hat: Schwarzfahrer, die im Zug erwischt werden, zählen nun einmal auch in die Statistik.

Rund 550 und damit mehr als ein Fünftel der Straftaten in Riesa waren 2016 einfache Diebstähle. Auffällig ist auch die relativ hohe Zahl der Sachbeschädigungen: 313 solcher Fälle beschäftigten die Polizei im vergangenen Jahr. „Hier sind wir bei der Aufklärung gar nicht gut“, so Braunger Außerdem ermittelte die Polizei in 267 Fällen von Ladendiebstahl, registrierte 150 Fahrraddiebstähle und 195 einfache Körperverletzungen im Stadtgebiet. Überraschend selten kam es in Riesa zu Autodiebstählen: Nur zwölfmal musste die Polizei deshalb ermitteln. Diese Zahl hätte auch er höher eingeschätzt, so Braunger. (SZ/stl)

zur Startseite