Kriminalisten suchen Brandursache Nach dem Feuer am Montag in einer Liberecer Chemiefabrik untersucht die Polizei, ob eine Straftat vorliegt. Unklar ist, wann die Produktion wieder startet.

Die feuerwehr musste am Montag den Brand in einer Liberecer Chemiefabrik löschen. © SZ

Liberec. In Liberec läuft die Suche nach der Ursache des Brandes am Montag in der Chemiefabrik Severochema auf Hochtouren. Kriminalisten der tschechischen Polizei sind vor Ort im Einsatz, weshalb die Fabrik noch immer gesperrt ist. Die Polizei untersucht dabei unter anderem, ob es sich um fahrlässige Gefährdung und somit um eine Straftat handelt. „Wir haben ein Strafverfahren eröffnet“, bestätigte Polizeisprecherin Vladimíra Šrýtrová. Ihren Angaben zufolge richtet sich die Untersuchung gegen keine konkrete Person. „Die Untersuchung wird bestimmt mehrere Monate dauern, wir werden mehrere Fachexpertisen brauchen“, ergänzte sie.

In welchen Zustand sich die Produktionsstätten befinden, konnte bislang noch nicht genau festgestellt werden. „Wir möchten möglichst bald die Produktion wieder aufnehmen“, sagte Roman Oberer von Severochema gegenüber Journalisten. Die Genossenschaft Severochema, Erzeuger von chemischen Produkten und Putzmitteln, hat 80 Beschäftigte. Neben Liberec hat sie einen zweiten Betrieb in Varnsdorf. Laut Oberer wäre es möglich, vorübergehend einen Teil der Produktion dorthin zu verlagern. „Unsere Mitarbeiter brauchen sich um ihre Arbeitsplätze keine Sorgen zu machen“, so Oberer. Die Produktionsarbeiter sind derzeit zu Hause und bekommen 60 Prozent Lohn.

Bei dem Brand in der Fabrik am vergangenen Montag waren mehr als 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Erst nach zwei Stunden ist es ihnen gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Firma schätzt die Schäden auf 100 Millionen Kronen (fast vier Millionen Euro). Schadstoffe sollen bei dem Feuer nicht entwichen sein. (lau)

